﻿Darum bietet Mona Schrader im Jante den besten Service in ganz Deutschland

Hannover. Die Trophäe hat ihren Platz gleich rechts an der Eingangstür zum Jante. Das Lokal am Braunschweiger Platz hat acht Tische, zwei Sterne im Guide Michelin – und den besten Service in ganz Deutschland. Mona Schrader (33) hat die Auszeichnung am 4. März bei einer Gala in Karlsruhe bekommen, Laudator Christian Bau (Victor’s Fine Dining) schwärmte von der Restaurantleiterin aus Hannover: „Guter Service ist fachkundig, aber nie belehrend. Das schafft man mit Charakter und Persönlichkeit.“ Schrader ist stolz auf diese Michelin-Ehrung. Weil sie weiß, dass ihre Art des Umgangs mit Gästen „nicht Standard“ ist: „Ich bin eher Rock’n’Roll. Das ist auch eine Botschaft an junge Gäste.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die gebürtige Wolfsburgerin kommt aus einer Gastrofamilie. „Mein Großvater hat die Kneipe vom Uropa übernommen. Aber meine Mutter ist Erzieherin geworden, eine Generation wurde also übersprungen.“ Mona Schrader hingegen wusste schon als Kind: „Ich will Kellnerin werden.“

Ein Schluck Wein verändert alles

Mit 13 Jahren machte sie in Wolfsburg ein Schulpraktikum im Restaurant „La Fontaine“ von Hartmut Leimeister, der 20 Jahre einen Michelin-Stern führte. Schrader hatte ihre Bestimmung gefunden („ich war nie eine gute Schülerin, sondern eher der praktische Typ“), schon nach einer Woche bekam sie das Angebot, sich nach dem Realschulabschluss für einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Und sie entdeckte eine Leidenschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn am letzten Tag durfte die Schülerpraktikantin einen winzigen Schluck Wein probieren. „Es war ein Sauternes, ein Süßwein“, erinnert sie sich. Auch an die Gefühle, die diese Kostprobe in ihr auslöste. „Ich war hin und weg. Denn ich verbinde mit Gerüchen Emotionen, das kann man nicht lernen.“ Eine Fähigkeit, die ihr als Restaurantleiterin und Sommelière unschätzbare Dienste leistet. „Es ist wichtig, in Bildern zu sprechen, wenn man einen Wein erklärt.“

Sommelière mit Charakter: Mona Schrader überzeugt im Jante mit ihrer lockeren Art und viel Fachwissen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nach der Ausbildung erklärte Schrader diese Zusammenhänge im Restaurant Aqua – die aufstrebende Hotelfachfrau wurde abgeworben. „Von einem auf drei Sterne, das war krass.“ Chefsommelier Jürgen Giesel war Herr über 3500 Positionen. „Ich war ein Rohdiamant. Und wurde fein geschliffen“, sagt Schrader über ihre drei Jahre im Aqua, in denen sie immer wieder die „11 Giesel-Fragen quer durch die Weinwelt beantworten musste“.

Das Jante-Paar: Tony Hohlfeld vertraut sie blind

2012 wechselte sie nach Burgwedel in die Ole Deele, für die Andreas Tuffentsammer einen Stern erkocht hatte. Im Küchenteam: Tony Hohlfeld (33). „Wir haben damals schon gewusst, dass wir uns mögen“, sagt die 33-Jährige über den Kollegen, mit dem sie nicht nur 2015 das Jante eröffnete. Die beiden wurden ein Paar, haben gemeinsam Sohn Levi (5). „Wir haben uns schon damals blind vertraut“, erzählt sie über die Ole-Deele-Zeit, in der sie entschieden: „Wir wollen unsere eigenen Ideen umsetzen.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das tun sie seit acht Jahren. Mit ihrer eigenen Handschrift. „Dieser Beruf ist etwas Besonderes. Man steht ständig unter Druck, aber der Stress ist positiv.“ Wenn das Team stimmt. „Wenn ständig der Küchenchef wechselt, dann ist ein Sternerestaurant ein instabiles Kartenhaus.“ Die Grundfesten des Jante wackeln nicht, auch wenn der Sturm derzeit eher von außen kommt. Erst Corona, jetzt Ukraine-Krieg und Energiekrise, die damit einhergehenden Preisexplosionen.

„Wir merken das mehr als die Pandemie“, sagt Schrader. Deshalb haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vier-Tage-Woche, am Sonnabend wird ab 17. Juni ein zusätzlicher Vier-Gänge-Lunch mit Gerichten aus der Abendkarte für 125 Euro angeboten. „Wir nutzen den starken Tag“, begründet Schrader die betriebswirtschaftliche Entscheidung.

Gehen den Weg gemeinsam: Mona Schrader und Tony Hohlfeld sind geschäftlich und privat ein Paar. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch an einer anderen Stellschraube hat sie gedreht. Schrader zieht an einem der eingedeckten Tische eine Schublade auf – hier liegen Messer, Gabel und Löffel, bei denen sich die Gäste zwischen den Gängen bedienen können. Klingt das nicht eher nach Abbau von Service? Schrader lacht. „Nein, es gibt uns die Zeit, um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren – Kommunikation mit den Gästen, eine kleine Showeinlage mit dem Kaffeewagen oder einem Cocktail, der am Tisch zubereitet wird.“

Früher sei eine Mitarbeiterin nur dazu abgestellt gewesen, an allen Tischen nach jedem Gang neu einzudecken. Schrader rollt mit den Augen – „das ist langweilig. Dieser Beruf kann viel mehr. Ich will, dass die Menschen in meinem Team auch gesehen werden.“ Wie regieren die Gäste? „Viele feiern das.“ Andere seien anfangs irritiert, „dann ist es an uns die Leute charmant und humorvoll auf den Abend einzustimmen. Wir sind, wer wir sind, wir machen unser Ding.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn Schrader über diese kleinen Schritte spricht, die einen Abend im Jante besonders machen, dann ist sie in ihrem Element, sprüht vor Energie. „Man kann noch so viel Fachwissen haben, man braucht vor allem Persönlichkeit, Herz, Leidenschaft – und Lachen.“ Man merkt, dass sie es liebt, sich auf jeden Gast und seinen Charakter einzustellen. „Manche sind gestresst vom Job, andere frisch verliebt. Und einige aufgeregt, weil sie zum ersten Mal im Sternerestaurant sind.“

Diese Hemmschwelle will sie abbauen – zum Beispiel mit Instagram-Stories aus der Küche. Schrader filmt dann, wie ein Gericht aufgebaut wird, wie Hohlfeld Gemüse einlegt oder einer der Köche eine Soße anrührt. „Das sind Ausschnitte aus unserem Alltag. Man sieht den Spaß, aber auch die Ernsthaftigkeit.“ Manche Beiträge markiere sie auch mit der Warnung „Achtung, Küchenhumor!“

Doppelte Ehre: Benjamin Gallein wurde bei der Michelin-Gala in Karlsruhe im März mit dem zweiten Stern ausgezeichnet, Mona Schrader bekam den Service-Preis für das Jante. © Quelle: privat

Ähnlich temperamentvoll hatte sie bei der Michelin-Gala in Karlsruhe („Ich war soooo nervös“) ihre Auszeichnung entgegengenommen. Und auf der Bühne überschwänglich ihrem Team gedankt: „Service ist ein Uhrwerk, Zahnräder, die ineinandergreifen – ohne unsere Mitarbeiter sind wir nichts!“ Diese Haltung merkt man auch im Gespräch mit der 33-Jährigen, die sich schon früh geschworen hatte, im eigenen Restaurant nie eine steife, angestaubte Stimmung oder einen strengen Ton aufkommen zu lassen. „Gastronomie soll leben, es dürfen auch mal Fehler passieren“, findet sie.

Mona Schrader *28. Februar 1990 in Wolfsburg. „Ich war ein sehr lebendiges Kind, eine Stimmungsmacherin“, beschreibt sich Mona Schrader. Sie lernt Hotelkauffrau im Hotel Ludwig im Park in Wolfsburg, es folgen Stationen im Aqua und der Olen Deele (Burgwedel). Seit 2015 führt sie zusammen mit Küchenchef Tony Hohlfeld das Jante (Marienstraße 116, Telefon 0511/54555606), das Lokal hat zwei Michelin-Sterne und ist mittwochs bis sonnabends ab 18 Uhr geöffnet. Sieben Gänge kosten je nach Wochentag 180 bis 195 Euro. Schraders Kraftquelle sind Besuche bei den Eltern in Wolfsburg: „Das Landleben erdet mich“, sagt sie über Esel, Hühner und Hund, die es auf dem früheren Bauernhof immer noch gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Er ist drinnen, ich bin draußen“, so knapp beschreibt sie die Zusammenarbeit mit Tony Hohlfeld. Doch zwischen Küche und Service gibt es in diesem Sternerestaurant noch eine andere Dimension: „Am Ende bin ich die Mutti von allen hier“, scherzt Mona Schrader. Und lacht. Laut und herzlich. Dafür hat sie jede Auszeichnung verdient.

HAZ