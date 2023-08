﻿Japan-Fest im Stadtpark fällt aus – weil die Auflagen der Stadt zu hoch sind

Hannover. Die japanische Generalkonsulin aus Hamburg wollte kommen, etliche Künstler wollten Kalligrafie und Origami-Techniken zeigen – doch jetzt muss das traditionelle japanische Sommerfest, das eigentlich am Sonntag, 27. August, im Stadtpark stattfinden sollte, ausfallen. „Seit 30 Jahren organisieren wir das Fest, doch die Stadt Hannover hat uns eine lange Liste von Auflagen erteilt. Die können wir nicht erfüllen“, sagt Georg-Günther Thürnau, Vorsitzender des deutsch-japanischen Freundschaftskreises. Das Fest zieht jedes Jahr mehr als 2000 Besucher an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verein soll Haftung übernehmen

In den vergangenen Jahren habe man das Sommerfest zusammen mit dem städtischen Kulturbüro organisiert und kaum Auflagen bekommen, erzählt Thürnau. Doch jetzt habe die Stadt eine Liste mit 17 Bedingungen geschickt. Besonders ärgert ihn, dass der Verein für alle Unfälle haften soll. „Da muss ein Stadtpark-Besucher nur über einen Gartenschlauch stolpern, und schon sind wir dran“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Die Stadt betont, dass es keinerlei Verschärfung der Auflagen gegenüber den Vorjahren gebe. Man bedauere die Absage und werde mit dem Veranstalter sprechen, um Unklarheiten zu beseitigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

SPD ist verärgert

Die SPD im Rat ist verärgert, dass so etwas ausgerecht in dem Jahr passiert, in dem Hannover die 40-jährige Partnerschaft mit Hiroshima zelebriert. „Wir fliegen mit einer Delegation nach Hiroshima und erklären dort, wie wichtig uns diese Partnerschaft ist. Und zu Hause sorgt die eigene Verwaltung dafür, dass ein solches Fest nicht stattfinden kann“, schreibt SPD-Fraktionschef Lars Kelich in einer Mail an die Rathausspitze.

HAZ