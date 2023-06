﻿Wie 900 Gäste Sommerfest im Jazz-Club feiern

Hannover. Wenn der Jazz-Club Hannover und seine Vorsitzende Vanessa Erstmann zum Sommerfest laden, dann lassen sich die Musikfans nicht zweimal bitten. 900 Gäste feierten am Sonnabend auf dem Gelände in Linden eine tolle Open-Air-Party. Wie beliebt das Event ist, zeigte schon der Run auf die Tickets: Schon im Vorverkauf waren fast alle Karten vergriffen. „Wir hatten an der Abendkasse nur noch wenige Resttickets“, so die Clubchefin. Und auch die waren ziemlich zügig weg.

Lauer Sommerabend, schönes Gartenambiente, kühle Getränke und klasse Musik – am Sonnabend herrschten beste Voraussetzungen für ein gelungenes Sommerfest. Die Gäste feierten im Garten des Clubs das Sextett „TAB Collective“ und ließen sich in eine Klangwelt zwischen Soul und Jazz entführen. Anschließend ging mit der „Blues Company“ die Party richtig ab.

Sorgen auf der Gartenbühne für Stimmung: Die Band „Blues Company“. © Quelle: Britta Mahrholz

Traditionell wird zum Sommerfest auch immer Programm in den orangeroten Katakomben des Jazz-Clubs geboten. Diesmal gab es mit „Elmar Brass & Friends“ swingenden Mainstream.

Party nach langer Durststrecke

Das Sommerfest war die erste Party, die nach einer langen Durststrecke auf dem Clubgelände gefeiert wurde. Nach den Pandemie-Beschränkungen wirkte 2022 die Corona-Angst noch nach, meint Vanessa Erstmann: „Außerdem gab es wirtschaftliche Gründe im Zuge des Angriffskrieges auf die Ukraine, weshalb sich die Menschen im vergangenen Jahr ein wenig zurückgehalten haben.“ Inzwischen sind aber all diese Vorbehalte verschwunden – und die Jazz-Club-Freunde feierten ausgelassen.

Feierten gemeinsam: Uwe Grabosch, Angela Dageförde, Vanessa Erstmann, Maryam Azimi und Henrik Winkelmann (von links). © Quelle: Britta Mahrholz

Zu den Gästen gehörten auch Angela Dageförde, Maryam Azimi, Uwe Grabosch und Henrik Winkelmann. Das Quartett saß bei Roséwein im Garten, genoss Atmosphäre, Gesellschaft und die Klänge der „Blues Company“. Angela Dageförde brachte ihre Eindrücke auf den Punkt: „Herrliches Wetter, fröhliche Menschen und schöne Musik.“ Angenehm fand Maryam Azimi, dass sich beim Sommerfest des Jazz-Clubs „ein so gemischtes Publikum trifft. Hier sind alle Altersgruppen vertreten. Toll“.

Konzert im Gartentheater

Nach der Open-Air-Party ist vor der Open-Air-Party: Am Sonnabend, 5. August, gibt es in Kooperation mit dem Jazz-Club im Gartentheater Herrenhäuser Gärten ein Konzert der dänischen Bassistin, Sängerin und Komponistin Ida Nielsen und ihrer Band „The Funkbots“. Karten gibt es bereits im Vorverkauf.

