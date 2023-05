﻿Jazz-Festival: Zehntausende Musikfans auf dem Trammplatz

Hannover. Der Trammplatz füllt sich, von allen Seiten strömen die Menschen vor das Rathaus. Die ersten sind die Profis, die wissen, dass es beim Open-Air-Fest Swinging Hannover ab mittags keinen freien Fleck mehr gibt. Und so sichern sie sich die besten Plätze – bezüglich Sound, Sicht und Sonne. Jazz-Gitarrist Knut Richter aus Barsinghausen eröffnet das Festival und wird von Trompete, Schlagzeug, Saxofon, Bass, Piano und Akkordeon bei seiner Interpretation der Route 66 begleitet.

Tanz auf dem Trammplatz

Endlich wieder Jazz auf dem Trammplatz – und dann auch noch mit regionalem Bier aus den zahlreichen Zapfhähnen. Das Open-Air-Festival Enercity Swinging Hannover, präsentiert von der „Neuen Presse“, konnte 2020 nur digital gestreamt werden, 2021 wurde in kleinerem Rahmen auf der Gilde-Parkbühne geswingt, und im vergangenen Jahr fand es im September statt. „Schon die Veranstaltung im Kuppelsaal am Mittwochabend war ein voller Erfolg, zum Abschluss haben die Gäste beim Jazzband-Ball getanzt“, sagt Vanessa Erstmann, Vorsitzende des Jazz Clubs. Volles Haus also mit 2000 Gästen, vor dem Rathaus sind es wohl wieder rund 40.000, die den Vatertag musikalisch verbringen wollen – wie vor der Pandemie, schätzt Erdmann.

Enercity Swinging Hannover: Trammplatz als Treff für Lindy Hopper. © Quelle: Bauch

Und auch auf dem Trammplatz wird bereits vor dem Mittag getanzt. Viele junge Menschen vom Uni-Sport haben sich getroffen. „Das hier ist genau die richtige Musik für uns“, sagt Alexa Kreiser. Ihre Mitstreiterinnen Katharina Sachs und Janina Dahl sind ebenfalls schon ordentlich in Schwung und geben gewissermaßen eine Profi-Performance – Applaus für Lindy Hop und Jazz-Gitarre. Dass Jazzpublikum, traditionsgemäß aus der Babyboomerszene plus, ist bei der Wiederauflage des Klassikers ziemlich jung. Drei japanische Studenten filmen eifrig das Bühnengeschehen und wippen zur Musik, die Freunde Steffen, Patrick, Matthias, Kai und Ingo haben einen Halbkreis um ihren Biervorrat gebildet und genießen den Funk. „Ein bisschen Vatertag, ein bisschen Musik, wir verbinden das heute“, so Patrick. Aus dem Bollerwagenalter seien sie schließlich raus.

Warten auf Groove und Grunge

Laura und Emma sind zum ersten Mal dabei und ziemlich begeistert. „Die späteren Auftritte interessieren uns mit Grunge, Post Punk und Groove noch ein wenig mehr, wir halten also durch“, so die jungen Frauen, die in der Corona-Zeit von Brandenburg nach Hannover gezogen sind und daher eine Swinging-Premiere feiern. Sie warten auf Jazz Takes Supergroup und Brooklyn Funk Essentiels, die „Rausschmeißer“ aus der Clubszene New Yorks.

Rosemarie Wilke, Rainer Miehe und Hündin Merle haben sich Klappstühle mitgebracht, sie sind Stammgäste beim Jazz. „Funk ist nicht so meins, da gehe ich spazieren“, meint Wilke. Aber zu den Armstrong’s Ambassadors ist sie wieder pünktlich zur Stelle. Vorher gibt es noch Gospel aus Linden-Süd und unter Londoner Leitung. 80 Sänger und Sängerinnen kündigt Moderator Lothar Kirst an, sie haben einen Workshop in der Erlöserkirche hinter sich und stürmen jetzt die Jazz-Bühne – auch das ist Tradition am Himmelfahrtstag.

Bühne frei für das Original

Noch ist ein bisschen Platz zum Schlendern, Zeit, einen Stand mit Kaffee zu suchen und die Kinder auf die Schultern zu heben. Sämtlich Sitzgelegenheiten sind längst vergeben, erste Polsterlager entstehen auf dem Boden. Katja Bohne und Dagmar Feig halten noch Ausschau nach dem besten Platz für das pralle Programm. „Ich komme eigentlich immer“, sagt Bohne – dieses Jahr endlich wieder auf den Traditionsplatz. „Wir feiern hier das Original“, betont auch Vanessa Erstmann vom Jazz Club und strahlt. Es läuft ziemlich gut vor dem Rathaus – „wir haben es offensichtlich nicht verlernt.“

