﻿Grooven im Klassenzimmer: Musiker bringen Schülern in Hannover den Jazz näher

Es geht um Teamplay, Improvisation – und die Liebe zur Musik: Mit dem Projekt „Jazz2School“ wollen die Musiker Alexander Hartmann und Peter Schwebs Schülerinnen und Schüler in Hannover für Jazzmusik begeistern. Nicht nur bei der Klasse 11a der Wilhelm-Raabe-Schule in der Südstadt kommt das bestens an.

„Es geht beim Jazz um Improvisation und Interaktion“: Peter Schwebs und Alexander Hartmann (von links) musizieren in der Wilhelm-Raabe-Schule in Hannovers Südstadt.

Hannover. Ob „Billie Jean“ von Michael Jackson oder „Take the ,A‘ train“ von Billy Strayhorn: Mit ganz viel Groove und anschaulichen Beispielen bringen Saxofonist Alexander Hartmann aus Braunschweig und Kontrabassist Peter Schwebs aus Hannover Schülerinnen und Schülern den Jazz näher. Am Mittwoch haben sie die Klasse 11a der Wilhelm-Raabe-Schule in Hannovers Südstadt im Rahmen der Projektreihe „Jazz2School“ besucht.

„Jazz2School“ ist eine Mischung aus Workshop und Gesprächskonzert. „Es geht beim Jazz um Improvisation und Interaktion“, sagen die beiden Profimusiker, die bei ihren jeweils zwei Schulstunden langen Workshops miteinander und mit den Schülerinnen und Schülern interagieren.

Leidenschaft für Jazz

Seit 2021 besucht das Duo regelmäßig Schulklassen in Niedersachsen. Die Musiker vermitteln Kindern und Jugendlichen den Zugang zur manchmal als sperrig wahrgenommenen Jazzmusik. Auch den 21 Elftklässlern des Gymnasiums in der Südstadt erklärten Schwebs und Hartmann verschiedene Stilrichtungen des Jazz und Begriffe der Musiktheorie. Dazu nutzten sie Beispiele aus dem Jazz-, Rock-, und Pop-Repertoire.

„Jazz ist die Musik, die uns am Herzen liegt. Unser Ziel ist es, dass ihr mit dieser Musikrichtung offener umgeht“, sagt Kontrabassist Schwebs. Weitere Ziele: Am Ende eines jeden Workshops können alle Teilnehmenden auf zwei und auf vier schnipsen und wissen, dass ein Blues zwölf Takte hat.

Theorie gehört auch dazu: Peter Schwebs und Alexander Hartmann (von links) erklären etwas am Whiteboard. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Da darf auch eine kleine Jam-Session mit Musiklehrer Felix Roscher am Klavier nicht fehlen. Der Lehrer ist begeistert. Bereits zweimal ist das Duo schon an der Wilhelm-Raabe-Schule gewesen. „Die beiden sind sehr authentische Jazzmusiker. Es ist meines Erachtens wichtig für Schülerinnen und Schüler zu sehen, dass Musik nicht nur ein Schulfach ist, sondern, dass es Menschen gibt, die ihr Leben der Musik widmen“, sagt Roscher.

Hannoversche Volksbank und VR-Stiftung helfen finanziell

Für 2022 haben die Hannoversche Volksbank und die VR-Stiftung 25.000 Euro für „Jazz2School“ zur Verfügung gestellt. Damit übernehmen sie 90 Prozent der Kosten, 10 Prozent zahlen jeweils die Schulen. „Wir finden das Projekt super. Es ist toll, wenn professionelle Musiker direkt in die Schule gehen, ihr Können zeigen und die Schülerinnen und Schüler begeistern, selbst ein Instrument zu erlernen“, sagt Marko Volck, Pressesprecher der Hannoverschen Volksbank, der sich den Workshop an der Schule an diesem Tag anschaut.

Die Hannoversche Volksbank und die VR-Stiftung unterstützen das Projekt: Pressesprecher Marko Volck (Mitte) besucht den Workshop von Alexander Hartmann (links) und Peter Schwebs. © Quelle: Sonja Scheller

Für die so leicht aussehende – beziehungsweise klingende – Improvisation seien viel Übung und ein gutes fachliches Fundament nötig, sagt Hartmann. „Wir wollen den Kindern vermitteln, wie Jazz funktioniert. Nur als Team wird das was. Und wir wollen zeigen, dass man sich individuell ausdrücken und mit Tönen Geschichten erzählen kann, und die Kinder animieren, musikalisch in Richtung Jazz zu gehen.“

Auch Musiklehrer Roscher betont das Gemeinsame beim Musizieren. „Es geht um Improvisation und das Zusammenspiel, aufeinander hören und reagieren“, sagt er. „Ich finde es wichtig, Jugendlichen diese Musikrichtung näherzubringen. Es ist ein Genuss, diese beiden Musiker live zu erleben.“ In diesen Genuss kommen Lehrkräfte und Schüler als nächstes in Berenbostel, Garbsen und Braunschweig. Dort sind Hartmann und Schwebs im Dezember mit „Jazz2School“ unterwegs.

Von Sonja Scheller