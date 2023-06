﻿Jazzfrühshoppen in Hannover: Bürgergemeinschaft Wülferode lädt ein

Der Jazzfrühschoppen ist im Veranstaltungskalender der Bürgergemeinschaft Wülferode ein fester Termin: Er findet dieses Jahr bereits zum 35. Mal statt. Das Programm bietet auch viel Abwechslung für Kinder.

Wülferode. Jazzliebhaber aufgepasst: Die Bürgergemeinschaft Wülferode lädt alle Interessierten zum traditionellen Jazzfrühschoppen auf die Wiese an der Alten Schule in Wülferode, Kirchbichler Straße 6, ein. Besucherinnen und Besucher können sich am Sonntag, 2. Juli, ab 11 Uhr auf stimmungsvolle musikalische Unterhaltung freuen. Die Jazzband Old Virginny tritt auf. Die jüngeren Teilnehmenden können sich im Spielehaus austoben. Die Veranstaltung findet dieses Jahr bereits zum 35. Mal statt. Die Bürgergemeinschaft verspricht einen geselligen Vormittag. Der Eintritt ist frei, es gibt Speisen sowie alkoholische und alkoholfreie Getränke. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die anliegende Mehrzweckhalle verlegt.