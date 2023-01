﻿Jeep rammt Golf: Fünf Verletzte bei Unfall in Mühlenberg

Bei einem schweren Unfall in Hannover-Mühlenberg wurden am Wochenende fünf Menschen verletzt. Ein Golf überschlug sich nach einem Zusammenstoß mit einem Jeep und wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Ampel geschleudert.

Hannover. Es passierte am Samstagabend gegen 22 Uhr: Ein Golf-Fahrer (27) aus Seelze fuhr auf der Bornumer Straße in Richtung Hamelner Chaussee. An der Kreuzung zur Beckstraße wurde er von einem Jeep Cherokee gerammt, der von der B65 kam.