﻿Jetzt auch die Ärzte: Marburger Bund ruft in Hannover zum Streik auf

Neben Verdi ruft jetzt auch der Medizinerverband Marburger Bund zum Warnstreik in kommunalen Krankenhäusern auf. In der Region Hannover trifft es erneut alle Standorte des KRH. Die Arbeitsniederlegungen finden nur einen Tag vor dem landesweiten Streik im öffentlichen Dienst statt.

Hannover. Der Marburger Bund, die Gewerkschaft der Ärztinnen und Ärzte, ruft für kommende Woche zum Warnstreik in Niedersachsens Kliniken auf. Die Arbeitsniederlegungen sollen nur einen Tag vor dem landesweiten Verdi-Streik im öffentlichen Dienst erfolgen. In der Region Hannover sind alle Standorte des Klinikum Region Hannover (KRH) betroffen. Dort gab es erst in dieser Woche einen zweitägigen Streik in der Pflegeschaft.

Laut Marburger Bund sind die Ärztinnen und Ärzte aufgerufen, am Dienstag, 21. März, ganztägig die Arbeit niederzulegen. Deshalb sind beim KRH folgende Standorte betroffen:

Siloah-Klinik

Nordstadtkrankenhaus

Geriatrie Langenhagen

Kliniken Agnes Karll Laatzen

Großburgwedel

Lehrte

Neustadt

Robert Koch Gehrden

Psychiatrien Langenhagen und Wunstorf

Auch Asklepios- und Helios-Kliniken betroffen

Der Streiktag soll mit einer Auftaktkundgebung um 8 Uhr am Walter-Wülfing-Ufer neben dem Siloah-Krankenhaus starten. Von dort aus werden die Streikenden über den Hauptbahnhof Hannover gemeinsam zur zentralen Kundgebung des Marburger Bundes in Hamburg aufbrechen. Ein KRH-Sprecher teilt auf Anfrage mit, dass deshalb am Dienstag erneut einige geplante Operationen verschoben werden müssen. Ein Notdienst sei aber wie auch bei den vorangegangenen Streiktagen gewährleistet.

Neben dem KRH trifft es landesweit 25 weitere kommunale Krankenhäuser etwa in Celle, Emden, Wolfsburg, Lüneburg, Osnabrück und Braunschweig. Darüber hinaus werden die drei Standorte der Asklepios-Kliniken in Bad Harzburg, Goslar und Göttingen bestreikt, zudem die Helios-Kliniken in Gifhorn, Hildesheim und Salzgitter. Weitere Arbeitsniederlegungen gibt es in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nordrhein Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

Marburger Bund fordert Inflationsausgleich plus 2,5 Prozent

Wie auch Verdi im öffentlichen Dienst befindet sich der Marburger Bund zurzeit in Tarifverhandlungen für die Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern. Doch selbst in der zweiten Runde Mitte Februar gab es laut Medizinergewerkschaft keine Annäherungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Der Marburger Bund fordert neben dem Ausgleich der aktuellen Preissteigerungen weitere 2,5 Prozent mehr Gehalt für die Medizinerinnen und Mediziner. Der VKA lehnt dies ab.

Nur einen Tag nach dem Marburger Bund folgt in ganz Niedersachsen der nächste Streik im öffentlichen Dienst. Laut Verdi wird es am Mittwoch, 22. März, erneut die kommunalen Verwaltungen treffen, dazu unter anderem die städtischen Kitas. Auch der Nahverkehr und die Müllabfuhr werden erneut bestreikt – in Hannover bleiben die Fahrzeuge von Üstra und Aha sogar zwei Tage bis einschließlich 23. März stehen. Am Flughafen Hannover läuft der Betrieb dagegen, er soll erst wieder am 27. März während der bundesweiten Arbeitsniederlegungen betroffen sein.

Bleiben nächste Woche zwei Tage in ihren Depots: die Stadtbahnen der Üstra in Hannover. © Quelle: Rainer Dröse

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt

Verdi fordert für die deutschlandweit etwa 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Die kommunale Arbeitgeberseite bietet aktuell fünf Prozent. In dieser Woche wurden bereits der Flughafen Hannover, die Verwaltung und Üstra, das KRH sowie der Abfallentsorger Aha teils mehrtägig bestreikt. Die nächste Tarifrunde startet am 27. März.