﻿Jetzt gilt das Anwohnerparken in Hannovers Südstadt – das müssen Sie wissen

Hannover. Die Stadt stellt die bisher größte Anwohnerparkzone in Hannover scharf. Ab Montag, 5. Juni, gelten neue Regeln in Teilen der Südstadt. Automaten und Schilder hat die Verwaltung bereits aufstellen lassen.

In welchen Bereichen gilt die neue Anwohnerparkzone?

Eingerichtet wurde die neue Parkzone in der Südstadt in dem Bereich, der durch den Aegidientorplatz und die Geibelstraße sowie durch die Hildesheimer Straße und das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer begrenzt wird.

Welche Regeln sind dort ab 5. Juni zu beachten?

Die Stadt unterscheidet verschiedene Zonen. Vor allem in Maschseenähe sollen in den Wohnvierteln nur noch Anwohner ihre Fahrzeuge abstellen dürfen. Weiter Richtung Hildesheimer Straße dürfen Anwohner, die einen Anwohnerausweis beantragt haben, kostenlos parken, alle anderen mit Parkschein für maximal 2,5 Stunden. An der Hildesheimer Straße und am Landesmuseum gilt das Parken für alle nur mit Parkschein aus dem Automaten, für maximal vier Stunden.

Karte: Das sind die geplanten Parkzonen im Detail Die interaktive Karte zeigt, welche Anwohnerparkzonen geplant sind. Die Einzeichnungen sind nicht auf den Meter genau, sondern zeigen nur die etwaige Lage der Zonen. Dabei bedeuten die Farben: – Grün: Hier parken Anwohner weiterhin kostenlos, alle anderen mit Parkscheibe für maximal 2,5 Stunden. – Blau: Hier sollen nur noch Anwohner ihre Fahrzeuge abstellen dürfen. – Orange: Hier ist Parken selbst für Anwohner nur mit Parkschein erlaubt (maximal 4 Stunden).

Wird sofort scharf kontrolliert? Und welche Strafen drohen?

Die Kontrollen starten schon am 5. Juni. Allerdings will die Stadt zunächst Kulanz zeigen. Ihre Außendienstmitarbeitenden haben den Auftrag, in der ersten Woche erst einmal nur Hinweiszettel zu verteilen, die auf die neuen Regeln hinweisen. Ab 12. Juni sollen Verstöße dann jedoch geahndet werden. Es drohen Verwarngelder zwischen 25 und 40 Euro. Insgesamt sollen bis zu acht Kontrolleure in der Südstadt eingesetzt werden. Bisher hat die Stadt gut 1300 Bewohnerparkausweise ausgestellt. Sie können seit März beantragt werden.

Wie teuer ist Parken in der Zone – und wo gibt es die Ausweise?

Das Parken mit Parkschein in der neuen Zone soll je halbe Stunde einen Euro kosten. Die Kosten pro Jahr für einen Anwohnerparkausweis in Hannover liegen derzeit noch bei 30,70 Euro. Sie können online unter www.buergeramt-hannover.de beantragt werden oder vor Ort in einem beliebigen Bürgeramt in Hannover. Allerdings nur von Personen, die auch wirklich in dem Bereich wohnen. Künftig werden die Ausweise aber wohl nicht so günstig bleiben. Die rot-grüne Mehrheit hat bereits beschlossen, dass die Gebühren dafür deutlich steigen sollen.

Einen ersten Vorschlag hat die Politik bereits gemacht. Sie hat angeregt, die Höhe der Gebühren am Leergewicht der Fahrzeuge auszurichten. Das soll diese auch gerechter machen, da große, schwere Autos in der Regel teurer sind – und zudem mehr klimaschädliches CO2 ausstoßen. Laut dem Vorschlag könnten die Gebühren für sehr kleine Fahrzeuge bis 1,2 Tonnen wie einen VW-Up bei 30,70 Euro bleiben. Für Autos, die schwerer als 2,2 Tonnen sind, etwa ein Porsche Cayenne, könnten zwischen 200 und 250 Euro jährlich fällig werden. Das allerdings ist nur eine grobe Orientierung für die Verwaltung. Sie hat den Auftrag bekommen, ein schlüssiges Konzept zu entwickeln.

Was verspricht sich die Stadt vom Anwohnerparken?

Mit der Einrichtung der Zonen will die Stadt „die Nachfrage nach Stellplätzen lenken, den Parksuchverkehr verringern, die Verkehrssicherheit erhöhen und für weniger Lärm und bessere Luft sorgen“. Sie sieht in den dicht besiedelten Wohnvierteln das Problem, dass die Zahl der parkenden Fahrzeuge die Zahl der Parkplätze übersteigt. Die Stadt ist davon überzeugt, dass Anwohnerinnen und Anwohner von der Einrichtung der neuen Zone in der Südstadt profitieren, weil weniger Auswärtige dort ihre Fahrzeuge abstellen werden – vor allem auch während des Maschseefestes, bei dem es in der Vergangenheit besonders viele Konflikte gab.

Die höheren Gebühren für das Anwohnerparken, die in Planung sind, sollen auch dazu führen, die Zahl der Autos in Hannover insgesamt zu reduzieren. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte im vergangenen Sommer angekündigt, dass die Preispolitik mit Blick auf das Auto „ehrlicher“ werden müsse. Wer öffentlichen Raum für sich beanspruche, könne das „nicht dauerhaft gratis tun“.

Noch verhüllt: Die neuen Schilder für das Anwohnerparken in der Südstadt. Die Stadt will dadurch den Parkdruck in der neuen Zone reduzieren. © Quelle: Christian Behrens

Wie viel Geld spült die neue Parkzone in die Stadtkasse?

Die Stadt rechnet „anhand von Erfahrungswerten aus anderen Bereichen“ mit rund 150.000 Euro jährlichen Einnahmen durch Parkgebühren sowie 300.000 Euro durch Bußgelder für Falschparker. Dennoch wird unter dem Strich zunächst wohl ein Minus bleiben.

Denn um das Anwohnerparken umsetzen und überwachen zu können, wurden fünf zusätzliche Stellen beim Verkehrsaußendienst sowie dem städtischen Ordnungsdienst besetzt. 52 Automaten musste die Stadt anschaffen, die auch gewartet werden müssen. Deshalb kalkuliert sie mit einem jährlichen Defizit von knapp 70.000 Euro.

Sobald die höheren Gebühren auf möglicherweise bis zu mehrere Hundert Euro im Jahr kommen, wird die Stadt durch das Anwohnerparken auch erheblich höhere Einnahmen haben als bisher. Die Stadt spekuliert auf Mehreinnahmen aus Parkgebühren in Höhe von insgesamt 8 Millionen Euro. Einen guten Teil davon soll das Anwohnerparken einbringen.

Wo kommen die nächsten Anwohnerparkzonen?

Diese sollen noch erheblich ausgeweitet werden, vor allem auf die besonders dicht bebauten, innenstadtnahen Viertel. In Vahrenwald-List sind die Vorbereitungen schon sehr weit. Dort könnten noch 2023 die notwendigen Beschlüsse durch die Politik gefasst werden.

Geplant ist Anwohnerparken auch im Rest der Südstadt sowie in der Oststadt, Bult, Nordstadt, sowie in Linden. Bisher gab es Anwohnerparkzonen nur in der Innenstadt, im Nikolaiviertel sowie in der Calenberger Neustadt.

