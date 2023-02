﻿Neue Zahlen belegen: Leerstand in Hannovers City wächst deutlich

Karstadt, Kaufhof, Conrad – das sind nur die offensichtlichsten Leerstände in Hannovers Innenstadt. Während andere Großstädte nach den Krisen wieder an Attraktivität gewinnen, hat sich der Einzelhandelsmarkt in Hannover dramatisch verschlechtert. Keine Stadt schneidet so schlecht ab.

Hannover. Stillstand in der Innenstadt von Hannover: Im vergangenen Jahr haben so wenig Handelsunternehmen neue Mietverträge abgeschlossen wie schon lange nicht mehr. Der Wert gilt als wichtiger Indikator für die Attraktivität eines Großstadtzentrums. Während in etlichen Großstädten die Neuvermietungen nach den Krisen im vergangenen Jahr stark zugelegt haben, verzeichnet Hannover den schlimmsten Rückgang unter den Top-10 der deutschen Handelsmetropolen.

JLL-Analyse zu Hannover: Handel hält sich mit Anmietungen zurück

Die Zahlen stammen aus einer Marktanalyse des Immobilienspezialisten JLL (früher: Jones Lang Lasalle). Demnach werden in Hannover im langjährigen Mittel 5000 Quadratmeter im Jahr neu an Einzelhandelsunternehmen vermietet. Sogar im Krisenjahr 2021 waren es noch überdurchschnittliche 5400 Quadratmeter. Doch 2022 brach der Wert ein: Nur noch 1400 Quadratmeter wurden neu vermietet, ein Rückgang um 74 Prozent.

Ganz alleine steht Hannover nicht da. Auch andere Metropolen haben teils noch mit Händlerzurückhaltung zu kämpfen – aber lange nicht in der Dimension. In Frankfurt/Main gingen die Neuvermietungen um 38 Prozent auf 9300 Quadratmeter zurück, in Düsseldorf um 37 Prozent auf 18.200 Quadratmeter, in Stuttgart um 25 Prozent auf 6600 Quadratmeter.

In anderen Großstädten steigt die Vermietungszahl

Beeindruckend ist aber, dass in der Hälfte der Top-10-Städte die Vermietungsaktivität wieder steigt. Bundesweiter Spitzenreiter ist Hannovers Partnerstadt Leipzig, wo sich die Händlernachfrage nach Verkaufsflächen mehr als verdreifacht hat und von 2500 auf 11.700 Quadratmeter hochschnellte. Nürnberg legte um 56 Prozent auf 9200 Quadratmeter zu, München um 17 Prozent auf 14.000 Quadratmeter. Spitzenreiter bei den Quadratmetern ist Berlin, das sich bei 42.800 Quadratmetern Neuvermietungen stabilisiert.

In Hannover hingegen wächst der Leerstand sichtbar. Das einstige Karstadt-Flaggschiffhaus am Schillerdenkmal steht seit zweieinhalb Jahren leer, seit Jahresbeginn nun auch das Kaufhof-Altstadthaus an der Osterstraße. Im großen Signal-Iduna-Haus an der Schmiedestraße hält sich beharrlich nur noch der Bastelladen Idee – der Rest des Hauses sieht wie eine Ruine aus, nachdem Pläne für einen Abriss und den Neubau eines Viersternehotels geplatzt sind.

Leerstände überall: Karstadt, Kaufhof, Conrad, Thorenz

Auch in kleineren Ladenlokalen nimmt der Leerstand zu. Sei es das ehemalige Thorenz-Haus an der Karmarschstraße, der langjährige Wurst-Basar-Standort an der Georgstraße oder die große Filiale von Conrad-Electronic am Steintor, die seit dem Herbst verwaist ist. Auch in der Ernst-August-Galerie nimmt der Leerstand derzeit zu, während in der Galerie Luise endlich der Umbau begonnen hat.

Zukunft unklar: Das ehemalige Signal-Iduna-Haus an der Schmiedestraße in Hannover ist nahezu leergeräumt, nur das Bastelgeschäft Idee hält hier noch die Stellung. © Quelle: Conrad von Meding

Martin Prenzler, Geschäftsführer des Innenstadt-Lobbyvereins City-Gemeinschaft, vermutet vor allem zwei Ursachen. Zum einen seien die Mietforderungen der Immobilieneigentümer häufig viel zu hoch. „Die Mietkosten waren vor der Krise teilweise schon schwierig zu erwirtschaften, aber seitdem erst die Corona-Lockdowns und dann die Kaufzurückhaltung durch die Energiekrise kamen, wird immer klarer, dass sich etwas bewegen muss“, sagt Prenzler.

Innenstadtdialog: Veränderungen schaffen Unsicherheit

Hinzu komme Unsicherheit durch die anstehenden Veränderungen. „Wir diskutieren seit zwei Jahren intensiv über die Zukunft der Innenstadt. Das ist Fluch und Segen zugleich: Die Diskussion ist gut und wichtig, aber für Händler bedeutet sie eben auch Verunsicherung, weil schwer abzusehen ist, wohin die Reise geht.“

Prenzler widerspricht allerdings der Einschätzung, dass die Leerstände dramatische Ausmaße annähmen. „Das Produktportfolio ist weiterhin sehr gut – es gibt quasi nichts, was in der Innenstadt nicht zu bekommen ist. Und darum muss es aus Kundensicht ja gehen.“