﻿Messe Jobmedi informiert über Berufe für Gesundheit und Soziales

Im Hannover Congress Centrum läuft an 11. und 12. November eine Jobmesse speziell für Gesundheit, Pflege und Soziales.

Hannover. Speziell für Berufe in der Gesundheits-, Pflege- und Sozialbranche läuft am 11. und 12. November eine Jobmesse in Hannover. Rund 30 Arbeitgeber stellen sich auf der 9. Jobmedi Niedersachsen vor und informieren über Praktika, Ausbildung, Aufstiegschancen und Stellenangebote. Die Messe richtet sich an Fachkräfte für Medizin, Pflege, Pädagogik und Therapie, an Studierende, Absolventen, Auszubildende und Schüler.

Zu den Ausstellern gehören Senioreneinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Kliniken, Hochschulen und Pflegefachschulen. Im Rahmenprogramm mit Vorträgen und Expertengesprächen geht es auch um Berufstrends und Entwicklungen in der Gesundheitsbranche.