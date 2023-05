﻿Seine 50er-Jahre-Krimis sind Bestseller: Wer steckt hinter dem Namen Ralf Langroth?

Hameln. Eine tote Edelprostituierte, Spuren in die Hochfinanz und in die Politik – der Mord an Rosemarie Nitribitt (†24) erschütterte 1957 Westdeutschland, die Schlagzeilen überschlugen sich. Ein gefundenes Fressen für Autor Jörg Kastner (60). Unter dem Pseudonym Ralf Langroth schreibt er eine erfolgreiche Krimiserie, die in den 1950er-Jahren angesiedelt ist. In „Das Mädchen und der General“ (Rowohlt, 416 Seiten, 17 Euro) nimmt er das Thema auf.

„Mich interessiert die Geschichte zwischen den Zeilen“, sagt Kastner, der seinen BKA-Hauptkommissar Philipp Gerber zum dritten Mal ermitteln lässt. Die Polizei habe den Mordfall damals mit spitzen Fingern angefasst – weil zu Nitribitts „Kunden“ auch hochrangige Politiker der noch jungen BRD zählten. „Da wurden Verdächtige sonntags durch die Hintertür zum Verhör gebeten, damit die Presse nicht aufmerksam wurde.“ Kastner hat Dutzende historische Romane geschrieben, ist Rechercheexperte. Die Hintergründe für den bis heute ungeklärten Mord blieben Spekulation. „Das sind die Lücken, in die ich reinspringe.“

Langroth landet auf der Spiegel-Liste

Der Philipp-Gerber-Stoff hat eine große Fangemeinde, auch der dritte Band, in dem Kastner viele lose Enden verknüpft, schaffte es in die Top-20 der Spiegel-Bestseller. „Es war Platz 19“, sagt der 60-Jährige bescheiden. Er sieht es pragmatisch: „Was zählt ist, dass man drin ist. Dann gibt es den Bestseller-Button auf dem Umschlag.“ Wieso das Pseudonym? Der studierte Volljurist hat in seiner Schriftsteller-Karriere Jerry-Cotton-Heftromane geschrieben, Fantasygeschichten, Mystery wie der „Engelspapst“ und eine Auswanderer-Serie, eine fünfteilige Germanensaga.

Ralf Langroth: „Das Mädchen und der General“, Rowohlt, 416 Seiten, 17 Euro. © Quelle: Verlag

Mit den Gerber-Fällen, die „dunkle Geheimnisse der jungen Demokratie“ beleuchten, hat er ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wie geht es weiter mit der Serie? „Ich sammle Ideen für den vierten Band, er wird in den frühen 1960er-Jahren spielen.“ Wieder soll es um ein großes politisches Ereignis in der Ära Adenauer gehen.

Aber vielleicht kommt auch noch ein anderes Buch dazwischen. „Ein Politthriller im Weserbergland“, schwebe Kastner schon länger im Hinterkopf herum, wieder ein 1950er-Jahre-Stoff. Außerdem gehe es auch noch darum, die letzten Umzugskisten auszupacken. Lange lebte er zusammen mit Gattin Corinna (57, schreibt sehr erfolgreich Fischland-Krimis über die Region an der Ostsee) an der verkehrsumtosten Hamburger Allee, die neue Heimat ist eine Jugendstilvilla in Hameln.

Neue Heimat in Hameln

„Wir haben jahrelang gesucht“, sagt er über den überfälligen Umzug. Zuletzt sei im Mietshaus die Heizung ausgefallen, es habe lange kein Warmwasser gegeben. In Hannover konnten sie keine geeignete Bleibe finden. Da Kastners Frau Corinna aus Hameln stammt, kam die Stadt mit in den Fokus. Der Standortwechsel war mit viel Trennungsschmerz verbunden – von Tausenden Büchern, die in Kastner Arbeitszimmer zum Teil in Viererreihen in den Regalen standen. „Ich habe die Hälfte aussortiert, mein Herz hat geblutet.“ Kleiner Trost: Im neuen Arbeitszimmer stehen immer noch Tausende Bücher.