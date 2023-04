﻿Johannes Oerding in Hannover: So war das Konzert

Hannover. Obwohl die ZAG-Arena bis auf den letzten Platz gefüllt ist, herrscht heimelige Stimmung, bevor Johannes Oerding auf die Bühne kommt. Ein paar Auto-Karaoke-Videos mit ihm laufen über die Leinwände, danach busseln sich die Besucher auf der Kiss-Cam warm – ein paar von ihnen haben einen Oerding-typischen Pork-Pie-Hut aufgesetzt. Nach einem Countdown und Knall fällt dann der Vorhang, und Oerding erkundet die Bühne zwischen seiner Viererband und zu „Kaleidoskop“.

Erst schwenken von den 12.000 Fans nur die in der ersten Reihe ihre Arme, doch Oerding nimmt seine eigene Energie aus dem Opener mit, legt die Stimme in einen langen Ton und geht über zu „Plan A“. „Hannover, ihr macht mich fertig“, sagt er, „auf euch ist Verlass, jedes Mal.“ Auf sein schönstes Konzert angesprochen, erinnere er sich gerne an seinen vorletzten Gig vor Corona – auch hier. „Heute können wir ein neues bestes Konzert spielen.“

Hannover, ZAG Arena: Johannes Oerding. © Quelle: Katrin Kutter

Songs, um diese Stimmung zu beschwören, hat Oerding dabei. Zu „So Schön“ spielt er Akustikgitarre und lässt dann die Kopfstimme walten. Dann gibt es Fan-Pflege: „So anspruchslos“ nennt er seinen Mitsingpart und lässt die Band unter einer weiteren Ansprache jammen: „Wir machen fünf Stunden heute“, kündigt er an. Da entschuldigt man, dass er immer wieder das Tempo rausnimmt, um sich Besuchern namentlich vorzustellen oder Freigetränke zu spendieren. Bald gehen die ersten Chöre los, und die Halle kommt in Bewegung.

„Was wäre wenn“ geht mit einem Mitklatsch-Intro und undeutlich schmachtenden Zeilen schon geradewegs in Richtung Schlager. „Was wäre wenn, hinterm Horizont kein Ende ist‘“, spekuliert Oerding, und Streichersounds fliegen aus dem Synthesizer. Seine Stimme ist derweil gut aufgelegt und erlaubt ihm, manchen Passagen Flair mitzugeben, obwohl sich in die Ansagen etwas Heiserkeit schleicht.

Hannover, ZAG Arena: Johannes Oerding mit Elisa © Quelle: Katrin Kutter

„Wir werden alles spielen“, sagt er da, Fröhliches und Melancholisches werde sich abwechseln, „weil das Leben nun mal so ist“. Der Sänger wird nachdenklich oder formuliert Liebesbekenntnisse. Das tut keinem weh, sorgt aber eingangs für eine Beriesel-Atmosphäre. Offen spricht Oerding an, dass seine Songs Gefühle formulieren sollen, „die jeder schonmal hatte“. Die Präzision oder Innovation, die diesen Ansatz beeindruckend vollenden würde, statt banale Gemeinsamkeiten zu bedienen, fehlt Oerdings Songwriting-Team aber. Der Schwermut von „Diese Stadt ist einsam ohne Dich“ liegt eher bleiern in der Halle, besser funktioniert die Leichtigkeit von „Traurig aber wahr“ – ein Ulk, der ohnehin aus der Reihe fällt, welchen Oerding aber noch als Rave-, Kirmes- und Rage Against The Machine-Pastiches anspielt.

Zu „100 Leben“ verbreiten die Fans zum ersten Mal Euphorie, die Nummer ist knackiger. Ein Klavier-Zwischenspiel verschafft Oerding dann Zeit, auf eine B-Stage inmitten der Menschen zu wechseln, wo bereits ein Klavier steht und eine Tischlampe leuchtet. Das heißt: Es wird intimer, Oerding ist solo unterwegs, nur von Synthie-Ambiance begleitet spricht er „1 zu 1 Gespräch“, an seinen Vater gerichtet, bis die Band einsteigt. „Blinde Passagiere“ singen dann die Fans zaghaft mit.

Mit „Santa Fu“ geben Oerding und Band die Tanzerlaubnis, mischen Disco-Cover dazwischen, während der Sänger den langen Gang durchs Publikum antritt. Mit Oerdings Stimme und Sympathie ist das eine sichere Nummer, das Risiko vermeidet er bis zum Schluss. Hits wie „Alles Brennt“ und „An Guten Tagen“ bringen die Stimmung am langen Abend nach Hause – nicht ganz fünf Stunden, aber ein großes Geschenk für 12.000 Oerding-Fans.