﻿Neuer Fahrsimulator: Wie lernt man eigentlich Fahren mit dem Rettungswagen?

Hannover. Mit Blaulicht und Verletzten an Board unfallfrei über die Kreuzung brettern – das will geübt sein. Ab jetzt trainieren Auszubildende der Johanniter-Akademie Niedersachsen/Bremen mit einem neuen Fahrsimulator. So sollen die Rettungsdienstler besser auf reale Einsätze vorbereitet werden. Denn das Unfallrisiko ist bei Einsatzfahrten viermal höher als bei normalen Fahrten.

„Im Prinzip ist es immer eine gefährliche Situation, mit Blaulicht zu fahren“, sagt Tessa Rettberg. Die 24-Jährige ist Notfallsanitäterin in Ausbildung. Rettberg ist im zweiten Lehrjahr und fährt schon seit fast vier Jahren im Rettungsdienst mit. „Als ich angefangen habe, hätte ich mir sowas gewünscht“, sagt die Auszubildende, „dann wird man nicht direkt ins kalte Wasser geschmissen.“

Realistisches Szenario ohne Crash

Die Johanniter setzen bei ihrer Ausbildung auch auf digitale Komponenten: Tessa Rettberg stellt den neuen Rettungswagen-Fahrsimulator vor. © Quelle: Katharina Kalinke

Der Fahrsimulator stellt mit einem dynamischen Fahrersitz, Lenkrad, Blinker, Gas- und Bremspedal, Monitoren und einer VR-Brille Alltagssituationen realistisch nach. Über Kopfhörer spielt die passende Geräuschkulisse. Auf den Monitoren werden die Übenden mit schwierigen Situationen wie Kreuzungen, verstopften Rettungsgassen und Parkmanövern konfrontiert – selbst Elche seien dabei, da das Programm aus Schweden stamme. Doch bevor es zum Crash kommt, bricht das Programm ab.

Dabei verzeichnen die Johanniter in Niedersachsen kaum Unfälle: „Bei 90.000 Einsätzen in Niedersachsen gab es vergangenes Jahr 120 Unfälle mit Blaulicht“, sagt Kersten Enke, Leiter der Johanniter-Akademie Niedersachsen/Bremen. Es gehe vielmehr um die Prävention und die bestmögliche Vorbereitung der zukünftigen Rettungsdienstler.

Unterstützung beim Fahrtraining

Die Ausbildung zur Notfallsanitäterin oder zum Notfallsanitäter ist sehr praktisch ausgelegt. Vom ersten Tag an sind die Auszubildenden bei den Einsätzen dabei. „Im ersten Lehrjahr fährt man noch als dritte Person mit, im zweiten Jahr sitzt man am Steuer, und im dritten leitet man dann auch eigene Einsätze“, erläutert Rettberg. Der Simulator sei „durchaus realistisch“, wenngleich das Gefühl „ungewohnt und anders als im Rettungswagen sei“, so die geübte Einsatzfahrerin.

„Der Fahrsimulator soll die Ausbildung im ersten Jahr unterstützen, wenn auch der C1-Führerschein gemacht wird“, sagt Enke. Knapp 60.000 Euro hat der neue Simulator gekostet. Gemeinsam mit anderen Übungsmodellen können bei der Johanniter-Akademie unterschiedlichste Einsätze „unter Laborbedingungen“ realistisch geprobt werden. Er ist eine weitere digitale Komponente der Johanniter-Akademie. Bereits seit 2018 sind VR-Brillen Teil der Ausbildung, seit 2020 hat die Akademie auf „Blended Learning“ umgestellt.

Akademie kann zahlreiche Notfälle zur Übung nachstellen

Ausbildungsraum der Johanniter-Akademie in Hannover: Hier können die unterschiedlichsten Einsatzszenarien geübt werden. © Quelle: Katharina Kalinke

Der Übungsraum gleicht einer Spielwiese für Rettungssanitäterinnen und -sanitätern: In einer Ecke steht der Hubschraubersimulator „Christoph Life“ inklusive Kontrollraum, in der anderen können mit einem Haus inklusive Inneneinrichtung, einem Gleisbett, einer Leitplanke und einem Fahrrad Unfallszenarien nachgestellt werden, die schließlich in einem Schock-Raum mit Fotowänden aus der MHH enden – die Fahrt mit dem neuen Simulator verbindet die Übungen ab jetzt miteinander.