„Kultur an Kasse 6“: Joy Bogat eröffnet HAZ-Reihe von Kopfhörerkonzerten im aufhof

Hannover. Früher gab’s an der Stelle im Kaufhof an der Schmiederstraße Schreibwaren, Bücher und einen T-Shirt-Bedrucker gleich am Eingang. Doch der Konsum ist längst ausgezogen, alles leer geräumt. Bis zum endgültigen Abriss füllen nun Initiativen und Institutionen den Raum mit ihren Ideen für Hannovers Zukunft. Auch die HAZ hat dort in der besagten ehemaligen Schreibwaren- und Bücher-Abteilung eine Dependance. Und diese nutzen wir im Herbst für mehrere ganz besondere Konzerte.

Moment mal, Konzerte? Hat so ein ausgeräumtes Kaufhaus nicht eine ganz schreckliche Akustik? Stimmt genau. Und deshalb wird die Musik nicht über eine Lautsprecheranlage verstärkt, die alles in einer Flut von Hall und Echos ersäufte. Sondern die Besucherinnen und Besucher erhalten von uns Kopfhörer. Darüber kann jeder die Lautstärke individuell nach eigenem Geschmack einstellen und die musikalischen Feinheiten in aller Klarheit hören.

Auftakt mit Joy Bogat

Die Künstlerinnen, die im September bei unserer Serie „Kultur an Kasse 6 – die HAZ-Kopfhörerkonzerte im aufhof“ auftreten, verdienen unbedingt das ganz genaue Hinhören. Joy Bogat (Freitag, 8. September) ist eine der herausragenden Stimmen der Stadt. Und das nicht nur klanglich. Hätte sie nur eine Wandergitarre umhängen, könnte sie eine Singer-Songwriterin sein. Weil ihre Hauptinstrumente aber Synthesizer und Laptop sind, bettet sie ihre fesselnde Stimme in Downtempo und Neo-Soul. Die Hannoveranerin ist eine Meisterin der entschleunigten Nachdenklichkeit. Es geht ihr eher um Besinnung als Gesinnung, um Awareness, um weibliche Intuition und Empowerment. Bogats Auftritt ist außerdem aus einem weiteren Grund ganz besonders: Es ist der letzte vor einer längeren (Baby-)Bühnenpause.

Zweites Konzert mit Joules the Fox

Auch das zweite Konzert der „Kultur an Kasse 6“-Reihe wird etwas für Musikfeinschmecker: mit Joules the Fox (Donnerstag, 28. September). Sie hat auf der Bühne meist eine akustische Gitarre umhängen, und trotzdem ist die (aus Schwaben zugezogene) Hannoveranerin so viel mehr als nur eine Singer-Songwriterin. Auch zu ihrem Instrumentarium gehören Live-Elektronik und eine Loop-Station. Beides setzt sie effektvoll, aber filigran ein. Zuweilen, um ihren lyrischen Song-Erzählungen ein ruhiges, aber kraftvoll pulsierendes Fundament zu geben. Dann aber auch wieder, um ihre außergewöhnliche Stimme Lage um Lage wie Klangschleier übereinanderzuschichten.

Anmeldung im Internetformular

Die Besonderheiten der HAZ-Konzertreihe hören bei den besonderen Künstlerinnen und den Kopfhörern nicht auf. Auch das gehört dazu: Sie können für die Auftritte keine Eintrittskarten kaufen. Vielmehr müssen Sie sich dafür im Onlineformular verbindlich anmelden. Das ist notwendig für unsere Planung und damit wir sicherstellen können, dass dann auch für alle Besucherinnen und Besucher Kopfhörer vorhanden sind. Ein spontaner Ad-hoc-Besuch ist also nicht möglich. Die Künstlerinnen erhalten natürlich eine Gage, zusätzlich können Gäste spenden. Sie selbst bestimmen also, wie viel Ihnen ein solche rares und im Prinzip unbezahlbares Konzerterlebnis wert ist. Die Publikumskapazität ist auf 50 Personen beschränkt, das ist genau der richtige Rahmen, um mit den intimen Nah-dran-Konzerten einen Un-Raum wie das leere Kaufhaus durch Musik neu zu erobern.

Die Konzerte beginnen jeweils um 16 Uhr und dauern etwa eine Stunde. Direkt neben dem HAZ-Areal im aufhof gibt es einen Getränkeverkauf.

Die Anmeldung zum Konzert von Joules the Fox am Donnerstag, 28. September, schalten wir am 9. September frei.

