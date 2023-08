﻿Mehr als 130 Chöre treten gemeinsam auf dem Opernplatz in Hannover auf

Hannover. Knabenchor, Queerchor, Vivid Voices und der Kinderchor der Staatsoper: Der Opernplatz wird am Sonnabend zum Treffpunkt der Chorszene der Region Hannover. Mehr als 130 Chöre gestalten das Programm zum 200-jährigen Bestehen der Sparkasse Hannover – und alle Interessierten können dabei sein und selbst aktiv werden. Unterstützt werden sie dabei von hochkarätigen Musikern wie Maybebop, Spax und die Klang und Leben-Band von Oliver Perau. Das kostenlose Programm beginnt um 15 Uhr.

Die Sparkasse hat in den vergangenen Monaten das eigene Jubiläum genutzt, und in 19 Umlandskommunen kostenlose Chorkonzerte ermöglicht. Nun lädt der Vorstand um den Vorsitzenden Volker Alt zum musikalischen Finale unter dem Motto „Hannover singt“. In Hannover und Umland gibt es etwa 400 Chöre. „Diesen Schatz wollen wir strahlen lassen und den Sängerinnen und Sängern eine Bühne bieten“, sagt Volker Alt.

Start mit dem DJ-Duo Adaptiv

Beginn der großen Gesangseinlage ist um 15 Uhr mit dem Auftritt des DJ-Duos Adaptiv, das gemeinsam mit dem Pop-Chor Vivid Voices, Gewinner des diesjährigen Deutschen Chorwettbewerbs, Songs präsentieren wird. Um 16.40 Uhr ist der Jazz-Sänger und Terry Hoax-Frontmann Oliver Perau dran. Und um 17 Uhr folgen die A-cappella-Stars von Maybebop mit dem ersten Auftritt. Um 17.30 Uhr präsentiert Spax ein gemeinsames Programm mit jungen Rappern. Und um 18.15 Uhr läuft das große Finale. Dann werden alle Chöre und interessierten Gäste gemeinsam mit den Kulturschaffenden mehrere Lieder singen und das neue Stück „Unsere Region“ anstimmen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Liedttexte sind vor Ort zu haben. Zudem lädt die Sparkasse zu vielen Verlosungen und Gewinnspielen ein.

