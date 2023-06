﻿Jubiläumskonzert: Volkssingakademie Hannover feiert 150-jähriges Bestehen﻿

Seit mehr als 150 Jahren singen die Mitglieder der Volkssingakademie Hannover zusammen. Ihr Jubiläum wollen sie nun mit einem Konzert feiern – neben der Volkssingakademie treten dort noch zwei weitere Chöre auf.

Vahrenheide. Der Chor „Volkssingakademie“ Hannover feiert sein 150-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert in der Tituskirche, Weimarer Allee 60. Am kommenden Sonntag, 2. Juli, präsentieren die Sängerinnen und Sänger des Ensembles einen bunten Mix aus Jazz und englischen Liedern. Auch einzelne Stücke aus der Renaissance will der Chor zum Besten geben. Darüber hinaus gibt es noch Auftritte zweier weiterer Chöre: Das Chorensemble „InterNezzo“, dessen Repertoire Pop, Jazz und Gospel umfasst, sowie der Polizeichor Hannover, der unter anderem Operettenstücke und Volkslieder aufführt, ergänzen das Programm. Die Leitung aller drei Chöre hat Sascha Davidovic. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.