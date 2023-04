﻿Open Air auf der Expo-Plaza: SDP kommen im Sommer 2024 nach Hannover

Hannover. „Die Bekannteste Unbekannte Band der Welt“ wird 25 Jahre alt – und feiert das im nächsten Jahr mit einer Jubiläumstour, die sie auch nach Hannover führt. Darüber, ob SDP noch als unbekannte Band, wenn auch die bekannteste unter ihnen, durchgeht, lässt sich diskutieren. Fakt ist: Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin haben seit 1999 eine extreme Erfolgsgeschichte hingelegt.

Längst gehören SDP zu den bekanntesten Bands in Deutschland. Ihren besonderen Geburtstag feiern sie im Sommer 2024 mit sieben Open-Air-Konzerten in Nürnberg, Leipzig, Stuttgart, Berlin, Essen, Hamburg und zwischendurch eben auch in Hannover; genauer gesagt am Sonnabend, 24. August, auf der Expo-Plaza. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Auf der Expo-Plaza: SDP am 24. August 2024 in Hannover

Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 28. April, um 14 Uhr. Tickets für 65,04 Euro inklusive Gebühren gibt es auch im HAZ/NP-Ticketshop.

Gute Nachrichten also für alle Fans der Band: Denn die tritt zwar bereits demnächst in Hannover auf, allerdings ist das Konzert am Donnerstag, 11. Mai, im Rahmen der „Ein Gutes Schlechtes Vorbild“-Tour in der ZAG-Arena sehr schnell ausverkauft gewesen.