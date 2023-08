Ein 32-Jähriger soll im Sehnder Ortsteil Ilten über ein halbes Jahr hinweg acht Frauen angegangen haben. Recherchen haben ergeben, dass der Verdächtige fast sein halbes Leben im Maßregelvollzug verbracht hat. Doch wie kam Kevin B. nach Ilten? Und warum durfte er sich frei bewegen?

Hannover/Sehnde. Ein verurteilter Mörder hat in Sehnde-Ilten über Monate hinweg mehrere Frauen bedrängt und teils auch sexuell belästigt. Der 32-Jährige war im sogenannten Probewohnen in der Wahrendorff-Klinik unterbracht – und sollte voraussichtlich in die Freiheit entlassen zu werden. Doch dann attackierte er im Dezember vergangenen Jahres sein erstes Opfer. Bis zu seiner Festnahme am 17. Juli griff er sieben weitere Frauen in Ilten und Köthenwald an. Das jüngste Opfer der Übergriffe war zwölf Jahre alt.