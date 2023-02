﻿Jugend forscht: Das sind Hannovers klügste Tüftler

Eine Mauer aus Reis und ein Computer, der Uno spielt: In der Leibniz Universität zeigen Hannovers jüngste Tüftler, was in Ihnen steckt. Wer gewinnt den Preis für die beste Idee?

Hannover. Nach drei Jahren war es endlich wieder soweit: Die Teilnehmer von „Schüler experimentieren“ und „Jugend forscht“ haben ihre selbstständig erarbeiteten Projekte im Lichthof der Leibniz Universität Hannover vorgestellt. Die vergangenen zwei Jahre musste der Präsentationsteil pandemiebedingt entfallen. Nun durften Hannovers jüngste Tüftler ihre Ideen wieder der Öffentlichkeit präsentieren. Wir stellen einige davon vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die nächste Pandemie kann kommen

Grundschüler forschen für den Schutz vor Keimen: Katinka Görtz (10, links), Edda Ahrens (9), Luen Duman (10). © Quelle: Katrin Kutter

Katinka, Edda und Luen haben sich damit beschäftigt, mit welchen Mitteln Keime am wirksamsten beseitigt werden können. Dafür verwendeten die drei Schüler der Grundschule Beuthener Straße in Hannover einen simplen, aber genialen Trick: Zunächst trugen sie Drogerie-, Haus- und ein selbst gemischtes Desinfektionsmittel aus Wasser, Essig und Teebaumöl auf eine Scheibe Toastbrot auf. Diese legten sie dann auf eine mit Bakterien und Pilzen besetzte Oberfläche, und beobachteten, wie viel Schimmel sich nach zehn Tagen gebildet hatte. Das erstaunliche Ergebnis: Auf zwei Toasts bildete sich Schimmel, obwohl die Schüler zuvor ein Mittel aus der Drogerie aufgetragen hatten. Zu der entsprechenden Drogeriekette soll nun Kontakt aufgenommen werden: „Wir wollen denen schreiben, dass sie besser das wirksame Mittel, oder unsere Mischung oder Essig verkaufen sollten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

UNO: Mensch gegen Maschine

Mensch gegen Maschine: Aliaksandr Ilyushonak (18) entwickelte einen KI-Gegner für das beliebte Gesellschaftsspiel UNO. © Quelle: Katrin Kutter

Kann ein Mensch gegen eine künstliche Intelligenz (KI) Uno spielen? Diese Frage stellte sich Aliaksandr Ilyushonak (18) von der Schillerschule Hannover. „Mein ursprüngliches Ziel war es sogar, die KI in einen Roboter mit Greifhand einzubauen“, schildert der Gymnasiast. Am Ende wurde es ‚nur‘ das Programm selbst. In einem ersten Schritt implementierte er die grundsätzlichen Spielregeln in die von ihm entwickelte Software, fütterte das Programm mit möglichst vielen unterschiedlichen Szenarien. Dann kam das eigentliche Spielen: Die KI erkennt die vom Menschen abgelegten Karten mithilfe einer Kamera, und trifft darauf aufbauend eine Entscheidung für den eigenen Zug. Ganz ohne menschliche Hilfe geht es aber doch noch nicht – am Computer muss Aliaksandr die Kamera im richtigen Zeitpunkt auslösen, und auch beim Ziehen der Karten hilft der 18-Jährige.

Reiszement und die Chinesische Mauer

Die drei Zementmischer Jakob Hohage (11, links), Simon Schunert (10), Conrad Cantz (11) beim eigenen Lackmustest. © Quelle: Katrin Kutter

Für den Bau der Chinesischen Mauer – die längste Mauer der Welt ist – verwendeten die Arbeiter Reiszement. Wenn Sie diesen Satz hören, sind Sie wahrscheinlich genauso erstaunt wie es Jakob, Simon und Conrad vom Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover waren. Über diese Kuriosität wollten die drei Schüler mehr wissen: Was braucht es für einen möglichst stabilen Reiszement? In welchem Verhältnis muss der Reis zum Mörtel dazugegeben werden? Welche Reissorte eignet sich am besten? Und verleiht er dem Zement in gekochter oder in ungekochter Form mehr Stabilität? Das Ergebnis: Gekochter Milchreis, der im Verhältnis von 1 zu 7,5 zum Mörtel dazugegeben wird, hält dem eigens kreierten Hammertest am besten stand. Und das achtfach besser im Vergleich zur Mörtelmischung ohne jeglichen Reis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Salatzuchtmaschine zur Raumkühlung

Setzt den Salattopf selbst ein: Kieron Klinge (13). © Quelle: Katrin Kutter

Eine Salatzuchtmaschine entwerfen, um ein Zimmer abzukühlen? Auf die Idee muss man erstmal kommen. Doch genau das ist, was Kieron Klinge (13) umgesetzt hat. Im eigenen Elternhaus heizte ein schwarzes Flachdach unter Sonneneinstrahlung den darunterliegenden Raum kräftig auf. Eine Lösung musste her. Der Gymnasiast dachte an Pflanzen: Sie ziehen Energie aus der Raumumgebung, um den eigenen Stoffwechsel zu betreiben. Da war die Idee geboren. Die Anlage zur Salatzucht konzipierte er selbst, druckte sogar einige selbst entworfene Teile am 3-D-Drucker und baute schließlich den ersten Prototypen. Die Funktionsweise: Eine Pumpe befördert in Abhängigkeit von automatischen Sensormessungen ein Wasser-Nährstoff-Gemisch zu den Zuchttöpfen. Bald soll schon der nächste Schritt folgen: „Ich will eine solche Anlage auf unserem Flachdach mit einem Solarpanel bauen.“

Bekanntgabe der Gewinner am Donnerstag

Wer die ersten Preise in den unterschiedlichen Kategorien und Altersklassen abräumt und damit am Landesentscheid teilnehmen darf, wird am Donnerstag bekanntgegeben. Stolz auf ihre Projekte können die Nachwuchsforscher schon jetzt sein.