﻿Aus Streife am Kronsberg: Wenn Polizei und Jugendbande aufeinandertreffen

Seit Wochen drangsaliert eine Gruppe Jugendlicher am Kronsberg in Hannover Anwohner. Nach Hilferufen aus der Bevölkerung zeigt die Polizei jetzt verstärkt Flagge in dem Viertel. Ein Streifzug mit zwei Beamten.

Hannover. Kaum haben die Polizeikommissare Tobias D. (27) und Gerrit K. (29) den Polizeibulli auf den Platz am Thie gelenkt, zeigen sich schon die ersten Jugendlichen, hampeln herum und rufen Beleidigungen in deren Richtung. Beim Aussteigen fallen Schimpfwörter wie „Bullenschweine“, die anwesenden Reporterinnen hören wiederholt das frauenfeindliche Schimpfwort, das mit dem Buchstaben „V“ beginnt. Ein schmächtiger Junge im übergroßen weißen Hoody wirft später noch einen Schneeball in Richtung Bulli. Tobias D. ruft den Jungen zu: „Geht heim zu eurer Mama, die wartet schon.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das kleine Wort-Scharmützel gehört zum alltäglichen und allabendlichen Machtspiel am Kronsberg, wo ein paar offensichtlich gelangweilte Jugendliche meinen, andere Teenager und weitere Anwohner drangsalieren zu müssen. Und wo die Polizei ihnen seit einigen Wochen die Grenzen aufzeigen möchte. „Wir sind täglich 24 Stunden am Kronsberg unterwegs, weil wir die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen“, sagt die Leiterin des zuständigen Polizeikommissariats Döhren, Polizeioberrätin Vanessa Lehmann. Man wolle das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken.

„Kein sozialer Brennpunkt“

Wobei die Polizisten auch betonen, dass der Kronsberg „kein typischer sozialer Brennpunkt ist“, sagt Kommissar K. Wie wahr: Gemütlich wirkende bunte Reihenhäuser aus Holz, teils mit Grasdächern, stehen neben gepflegten Mehrfamilienhäusern, das Naturschutzgebiet am Kronsberg ist nicht weit, auf den Innenhöfen der Häuser befinden sich Spielplätze für den Stadtteil, der viele Familien angezogen hat. In einer Turnhalle ein paar Straßen weiter vom Thie spielen sportliche Menschen Badminton, auf dem Platz am Thie werden die beiden Polizisten von einer Seniorin am Rollator angesprochen. Aber nicht wegen der Jugendlichen, der alten Dame ist einfach nach Plaudern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Gespräch: Eine Seniorin freut sich über die Anwesenheit der beiden jungen Polizisten und redet mit ihnen. Im Hintergrund feixen die Jugendlichen vor dem „Krokus“ am Thie. © Quelle: Nancy Heusel

Die Jugendlichen, die sich auf dem Weg in das Jugendzentrum „Krokus“ gemacht haben, fühlen sich durch die Anwesenheit der Polizei ganz offensichtlich provoziert. Und möglicherweise auch ein bisschen gebauchpinselt. Auf den näheren Kontakt lassen sie es indes nicht ankommen, sondern nehmen die Beine in die Hand, wenn die Beamten zeigen, wer den Ton angibt.

„Gestern haben drei von denen die Polizei beschimpft und rannten dann schnell weg, als die Polizisten ausstiegen“, erzählt Anwohner Jozal Jarallan. Der jesidische Flüchtling, der in seiner Heimat Lehrer war, arbeitet am Kronsberg als Security-Mann. „Ich finde es gut, dass die Polizei hier ist“, sagt er. Seine Tochter Sahar (11), die später Zahnärztin werden möchte, nickt.

„Die schlagen andere, sie beschimpfen andere, die rauchen komisches Zeug, das ist nicht gut“, berichtet Sahar über die randalierenden Jugendlichen. Seine Tochter habe in der Heimat in der irakischen Sindschar-Region die Gräueltaten der IS-Miliz mitbekommen, erzählt Jarallan betrübt. Gewalt seien ihr und dem Rest der fünfköpfigen Familie ein Graus.

Wollen ein sicheres Leben: Jozal Jarallan und seine Tochter Sahar haben viele schlimme Dinge in ihrer Heimat erlebt und wollen nun nichts mehr als Frieden und Sicherheit. © Quelle: Nancy Heusel

Das scheint für die Jugendbande, heute Abend sind es neun Jungen, nicht ganz zuzutreffen. Anwohner hatten berichtet, dass diese seit Monaten die Bevölkerung terrorisieren würden und die Polizei sich machtlos zeige. Nach Protesten und auch harscher Kritik an der Polizei zeigen die Beamten nun verstärkt Präsenz. Täglich gebe es Streifentouren vornehmlich rund um den Thie, aber auch hoch auf den Kronsberg und in allen Straßen des Stadtteils.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Blick auf den Stadtteil: Vom Kronsberg aus haben die Polizeibeamten Gerrit K. und Tobias D. einen guten Überblick. © Quelle: Nancy Heusel

Tobias D. und Gerrit K. müssen dabei – wie ihre Kolleginnen und Kollegen – ständig austarieren, wo sie einschreiten müssen oder doch lieber deeskalieren. Der Schneeballwerfer wird im „Krokus“ angefragt, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter erklären, dass die Jungs aber bereits zur Hintertür hinaus seien. Ansonsten suchen die Polizisten den direkten Kontakt kaum, dafür gebe es die Kontaktbeamten.

Lesen Sie auch

„Die Jugendlichen fühlen sich durch unsere Anwesenheit provoziert und beruhigen sich wieder, wenn wir fahren“, sagt Tobias D. Würde man sie wegen der Beleidigungen stellen, „müssten wir beweisen, wer beleidigt hat“, auf dieses Machtspiel lassen sich die Polizeibeamten nicht ein. „Wir wollen ihnen keine Bühne geben.“ Lieber seltener, dafür gezielt durchgreifen: Das nennt D. die „Politik der kleinen Nadelstiche“.

Ständige Streifenfahrten im Stadtgebiet

Auch mal etwas durchgehen zu lassen bedeutet andererseits nicht, dass die Polizisten wegschauen. „Die ständigen Streifenfahrten signalisieren ihnen, dass wir sie im Auge haben“, sagt Gerrit K., und das scheint zu wirken. Außer rüpelhaften Zurufen und dem nicht ganz so elegant geworfenen Schneeball passiert an diesem Tag nichts, die große Klappe verstummt schnell. Beide Seiten suchen nicht die direkte Konfrontation, beide wohl wissend, wer den Kürzeren ziehen würde. „Zum Schluss sind wir die Gewinner“, sagt D.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sicherheitsbedürfnis der Bewohner: Um diesem nun zu entsprechen, fahren Polizeibeamte täglich 24 Stunden den Stadtteil auf und ab. © Quelle: Nancy Heusel

Das Jugendzentrum schließt auch am Freitagabend um 20 Uhr, die jungen Männer stehen eine Viertelstunde später noch bei Rossmann herum, die Beamten drehen im warmen Bulli ihre Runden. „Taktisch lassen wir das Wetter für uns arbeiten“, sagt Tobias D. und grinst. Ob dies, die verstärkten Streifen, aber auch der Bürgerdialog, die vom Stadtbezirksrat angekündigten Gewalt-Präventionskurse, mehr Freizeitsport und ausgeweitete Öffnungen des „Krokus“ etwas bringen, um die Lage zu beruhigen, wird man sehen, wenn es wärmer wird.