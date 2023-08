Angriff nach Ruhestörung

Erneut haben Jugendliche einen Mann in der Kronsberg-Siedlung in Hannover-Bemerode attackiert. In der Nacht zum Sonnabend ist ein 32-Jähriger in einem Innenhof unter anderem mit einem Messer leicht verletzt worden – ein Ortsbesuch.

