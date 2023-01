﻿Ärger mit randalierenden Jugendlichen: Was Menschen vom Kronsberg über sie wissen – und wie sie mit ihnen umgehen

Seit Wochen wird über Jugendliche vom Kronsberg gesprochen – doch selten mit ihnen. Nun berichten ein junger Mann, der selbst zu einer randalierenden Jugendgruppe gehörte, eine Anwohnerin, die das Gespräch mit ihnen sucht, und ein Vater, dessen Sohn seit Jahren drangsaliert wird, über ihre Erfahrungen. Ein Annäherungsversuch.

Hannover. Einschüchterung, Angst und immer wieder Randale: Wer die aktuelle Lage am Kronsberg verstehen will, für den lohnt ein Besuch im Supermarkt gegenüber der gleichnamigen Stadtbahnhaltestelle. Es ist kurz vor Silvester, und auf mehreren Wühltischen bietet das Geschäft diesem Tag so ziemlich alles, was an Feuerwerkskörpern und Böllern erlaubt ist. Zwei Jugendliche, sie sind 16 oder 17 Jahre alt, gehen zielstrebig auf die Auslage zu. Schüchtern bitten sie einen Angestellten hinzu. „Sind die ab 16?“, fragt einer der Jungen, der eine Packung Raketen in der Hand hält. „Ab 18“, sagt der Mitarbeiter und sortiert weiter Regale ein.