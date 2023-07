Jugendlicher aus Hannover-Mitte ist wieder da

Verbrechen in Hannovers Innenstadt

Brutaler Überfall auf Juwelier: Sorgen und böse Erinnerungen an der Georgstraße

Schüsse am helllichten Tag in der Fußgängerzone: An der Georgstraße herrscht nach dem bewaffneten Überfall auf den „Altintas“ Sorge um die Sicherheit. Denn: Erst vor kurzer Zeit gab es dort eine Tat, die dem jüngsten Verbrechen ähnelt.