Jugendlicher (16) aus Hannover-Mitte wird vermisst

Hannover. Seit Dienstag, 11. Juli 2023, wird der 16-jährige Abolfazel W. vermisst. Er hatte die Wohnung, in der er bei seinen Eltern lebt, verlassen – und kehrte bislang nicht zurück. Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe, weil alle anderen Fahndungsmaßnahmen erfolglos geblieben sind.

Der junge Mann hatte die Wohnung am Dienstag gegen 15 Uhr verlassen. Am frühen Dienstagabend soll er sich im Bereich der Eichstraße in Laatzen aufgehalten haben. Es kann sein, dass er sich im Bereich der Innenstadt von Hannover aufhält.

Aufgrund der Minderjährigkeit des 16-Jährigen könne eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Vermisst: Abolfazel W. (16). © Quelle: Polizei Hannover

Der Vermisste ist etwa 1,85 Meter groß, schlank und hat kurz geschorene Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war er mit einem T-Shirt (Farbe unbekannt), einer grauen Sporthose und weißen Sneakern bekleidet.

Hinweise an das Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Rufnummer (0511) 109-2815.

