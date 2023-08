Fußball, Landesliga

Der OSV Hannover verlor 1:4 gegen den VfL Bückeburg, der HSC 1:2 in Pattensen, Niedersachsen Döhren 0:2 in Garbsen – das hannoversche Trio in der Landesliga hat einen rabenschwarzen Tag erwischt. Und die Trainer durch die Bank weg kein Blatt vor den Mund genommen.