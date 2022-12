﻿Jugendterror am Kronsberg: Ist alles noch viel schlimmer? Bewohner werfen Politik und Polizei Versagen vor

Im Wohnquartier Kronsberg in Hannover drangsaliert eine Gruppe Jugendlicher die Anwohner. Bei einer Versammlung werfen Bürger Politikern und Polizei vor, das Problem seit Jahren herunterzuspielen. Eskaliert ist die Situation offenbar zuletzt an der IGS.

Hannover. Ein Auto in Flammen, weggesprengte Briefkästen, massive Bedrohungen, Prügeleien auf der Straße und Rollstuhlfahrer, die mit Böllern beworfen werden: Die Liste der Gewalttaten, begangen offenbar von einer Gruppe Jugendlicher am Kronsberg, ist lang. Und sie ist nach Schilderungen der Bewohner noch nicht mal vollständig.

Was die Bürger im Wohnquartier beinahe täglich erdulden müssen, erstreckt sich offenbar schon über rund zehn Jahre. Bei einem Bürgerdialog im Stadtteilzentrum Krokus am Dienstagabend zum Thema Straßengewalt hat ein Großteil der rund 200 Besucher der Stadtteilpolitik und Polizei gleichermaßen Versagen und jahrelanges Wegschauen vorgeworfen.

Anwohner hatten schon im Herbst Jugendliche fotografiert, die durch die Straßen am Kronsberg ziehen: Der junge Mann rechts im Bild hat eine Pistole in der Hand. © Quelle: privat

Diese Zeitung hatte im November über Randale, Bedrohungen und Beleidigungen im Stadtbezirk berichtet. Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode organisierte daraufhin die Bürgerversammlung. Nach Schilderungen der Bürger am Dienstag sollen es etwa ein Dutzend Jugendliche zwischen zwölf und 21 Jahren sein. Dazu kämen einige, die im Fahrwasser mitschwämmen. Ab etwa 20 Uhr bis 3 Uhr morgens zögen sie durch den Stadtteil. Die meisten von ihnen sind namentlich und wohl auch polizeilich bekannt.

Polizei lässt sich entschuldigen – „Termin verschwitzt“

Durch das Gespräch sollte sich die Situation eigentlich beruhigen, so hatte es sich der Bezirksrat gedacht. Herausgekommen ist nach dem fast zweieinhalbstündigen Dialog das desaströse Bild einer Situation am Kronsberg, die viele Anwesenden als zum Teil schwer belastend und stark einschränkend in ihrem Alltag empfinden.

Einige Bürger meiden etwa die Abendstunden im Freien. „Ohne meinen Mann gehe ich mit meinen Kindern nicht mehr auf den Spielplatz“, sagte eine Mutter. Bei Diskussionen mit auffälligen Jugendlichen bekämen sie zur Antwort, ihnen passiere ja sowieso nichts, da die Polizei nichts unternehme. Die war auch zu dem Dialog eingeladen, ließ sich aber entschuldigen – „Termin verschwitzt“, hieß es.

Debatte mit überraschendem Verlauf: Die Anwohner vom Kronsberg haben bei dem Bürgerdialog ihren offenbar über Jahre angestauten Frust Luft gemacht. © Quelle: Andreas Voigt

Bürgermeister Bernd Rödel (SPD), der den Abend moderierte, entschuldigte das Fernbleiben eines Beamten des zuständigen Polizeikommissariats Döhren mit „menschlichem Versagen“. Rödel betonte aber, dass laut einer ihm bekannten Polizeistatistik der Kronsberg nicht auffälliger sei als andere Stadtteile. Eine Aussage, die eine Beamtin vom stadtweiten Präventionsdienst bestätigte. Es sei deshalb falsch, so Rödel, den gesamten Kronsberg zu stigmatisieren und als „Bronx“ abzutun. Rödel und der Stadtbezirksrat sahen sich im Verlauf des Abends auch deshalb dem Vorwurf ausgesetzt, seit Jahren nichts gegen die Gewalt auf der Straße unternommen zu haben.

SPD in Hannover wirft Bernd Rödel intern Untätigkeit vor

Eine Anschuldigung, die auch innerhalb der SPD erhoben wird. In Parteikreisen soll der Bezirksbürgermeister schon lange und wiederholt dazu aufgefordert worden sein, sich wegen der Probleme für eine Ausweitung der Jugend- und Sozialarbeit am Kronsberg einzusetzen. „Er hätte das zum Beispiel mit Haushaltsbegleitanträgen tun können. Das ist nicht passiert. Stattdessen versucht Bernd Rödel seit Jahren, die Probleme am Kronberg herunterzuspielen und schaut weg“, sagt eine Person aus der städtischen Kommunalpolitik der SPD. Ein Vorwurf, der auch von anderer Seite am Dienstagabend mehrfach zu hören war.

Lange Liste: Die Ergebnisse des Bürgerdialogs hat die Stadtverwaltung protokolliert. Welche Ideen davon umgesetzt werden, entscheidet sich noch. © Quelle: Andreas Voigt

Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Jugend- und Sozialarbeit am Bedarf der Jugendlichen vorbeigeht. „Wir wissen nicht, wo wir hinsollen“, sagte ein Jugendlicher beim Bürgerdialog. Er und noch weitere Jugendliche baten um Angebote. Seit Jahren werde vonseiten der Stadt bei der Jugend- und Sozialarbeit gespart, Öffnungszeiten und Angebote reduziert, berichtete eine Stadtteilbewohnerin, die selber bei der Stadtverwaltung arbeitet. Marco Knorr vom kirchlichen Familien-und Jugendprojekt Life Tower am Kronsberg sagte, es gebe bei der Versorgung der Zwölf- bis 15-Jährigen eine Lücke. „Da müssen wir ran.“

Gewalt: IGS schickt gesamten Jahrgang nach Hause

Eine Einschätzung, die Kathleen Fleer, die Leiterin der IGS Kronsberg, am Dienstag teilte: „Die Jugendlichen sind nicht böse. Sie brauchen aber Räume, in denen sie gehört werden. Und die fehlen.“ Fleer berichtete davon, wie die IGS vor Kurzem den gesamten siebten Jahrgang mit 150 Schülern nach Hause schickte, da vieles an der Schule aus dem Ruder gelaufen sei: „Beleidigungen, körperliche Auseinandersetzungen, Entgleisungen gegenüber Lehrern.“ In diesen beiden Tage habe sich die Schule dann ein Konzept mit Regeln überlegt.

Mittelpunkt vom Kronsberg: Der Thie ist der zentrale Platz im Wohnquartier im Stadtteil Bemerode. Von hier aus machen die Jugendlichen ihre Runde. © Quelle: Andreas Voigt

Keine ausreichende Jugend- und Sozialarbeit und eine Polizei, die die Bürger am Kronsberg alleine lässt – das sind für ein Großteil der 200 Besucher des Bürgerdialogs die Hauptgründe für die Misere. Eine Bewohnerin bekannte ein Beispiel: „Wenn sie dreimal die Polizei anrufen, weil nachts direkt vor ihrer Haustür sehr laute Böller gezündet werden, und sie dreimal von der Polizei zu hören bekommen, wegen zwei Böllern kommen wir nicht vorbei, dann rufen sie kein viertes Mal an.“ In diesem offensichtlichen polizeilichen Vakuum scheinen die Jugendlichen keine Grenzen mehr zu kennen. Am Thie gibt es ein inklusives Wohnprojekt vom Annastift, mehrere Bewohner im Rollstuhl mit multiplen Einschränkungen waren auch zu dem Dialog bekommen. Sie berichteten von Böllerwürfen auf sich und davon, dass sie bepöbelt würden: „Und wir können uns nicht mal wehren“, so eine junge Frau im Rollstuhl.

Liste mit vielen Ideen – einiges soll umgesetzt werden

Am Ende des Abends war eine Liste mit verschiedenen Ideen und Vorschlägen entstanden, wie man die Situation lösen könnte. Sie reicht von nächtlicher Polizeistreife mit Hunden, einem wiederkehrenden Bürgerfest auf dem Thie bis hin zum Wunsch nach mehr Jugendangeboten. „Wir werden sehen, was sich davon umsetzen lässt und setzen den Dialog dann im neuen Jahr fort“, entließ Bezirksbürgermeister Rödel die Bürger in den Abend. Viele von ihnen blieben ratlos zurück – wieder einmal.