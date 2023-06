﻿Weniger Geld für Jugendliche in Hannover: Jobcenter streicht 1,2 Millionen Euro für Werkstätten

Hannover. Fünf Jugendwerkstätten für junge Menschen ohne Schulabschluss oder mit familiären Problemen stehen in der Region Hannover vor dem Aus. Der Grund ist eine Kürzung von Zuschüssen des Jobcenters Region Hannover. 

Das Jobcenter, eine gemeinsame Einrichtung der Region und der Bundesagentur für Arbeit, will ab dem kommenden Jahr 1,2 Millionen Euro Zuschüsse für die Jugendwerkstätten streichen. Davon sind drei Werkstätten in Hannover sowie eine in Barsinghausen und eine weitere in Burgdorf betroffen. Ihnen drohe jetzt die Schließung, sagt der Caritasverband, der in Hannover zwei der Einrichtungen betreibt.

Caritas: „Eine fatale Entscheidung“

Die Kürzungen seien eine „fatale Entscheidung“, sagt der Leiter der Caritas-Jugendsozialarbeit in Hannover, Achim Stieve. Eine neue Finanzierung sei schwer zu organisieren. In der Zeit vor Corona hatte die Caritas-Werkstatt pro Jahr rund 150 Menschen in den Bereichen Holztechnik, Büro und Gastronomie beschäftigt. Dort lernen die jungen Frauen und Männer die notwendigen Voraussetzungen für eine anschließende Ausbildung oder ein festes Arbeitsverhältnis.

In Niedersachsen sei unter den 18- bis 25-Jährigen die Quote der Armutsgefährdung auf 24 Prozent gestiegen, betont der Vorstand des Caritasverbandes für die Diözese Hildesheim, Reinhard Kühn. „Da ist eine gezielte Förderung wie in den Jugendwerkstätten unverzichtbar, damit junge Menschen eben nicht in die Armut rutschen.“

Jobcenter: Schlechte Auslastung der Plätze

Das Jobcenter begründet die Streichung der Zuschüsse mit der schlechten Auslastung der Jugendwerkstätten in den vergangenen Jahren. Es sei mehr als eine Million Euro für Plätze gezahlt worden, die unbesetzt geblieben seien, sagt Jobcenter-Sprecher Lasko Werner. Die Jugendlichen nähmen das Angebot nicht mehr flächendeckend an. Derzeit gibt es in der Region Hannover 16 Jugendwerkstätten, für elf von ihnen solle weiter Geld fließen, erklärt Werner. Dort können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr 560 junge Frauen und Männer qualifizieren. Das durch die Kürzungen eingesparte Geld wolle das Jobcenter in andere Projekte stecken – zum Beispiel in die Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss oder die Beratung bei psychischen Problemen.

Die Jugendwerkstätten wollen in den kommenden Wochen für den Erhalt aller Einrichtungen kämpfen. Der Caritasverband werde sich mit den anderen Trägern zusammentun und Gespräche mit den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern führen, kündigt Vorstand Kühn an.

