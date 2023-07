Wie ein heftiger Hagelschauer Autos und Dächer in Sehnde und Lehrte zertrümmerte

Lehrte/Sehnde. Zerbeulte Autos, durchlöcherte Dächer und verwüstete Felder: Am 27. Juli 2013 suchte gegen 17.15 Uhr ein Unwetter die östliche Region Hannover heim, an das sich viele Betroffene noch gut erinnern können. „Was hast du damals gemacht, als der Hagelschauer kam?“ Wer Menschen in Lehrte oder Sehnde danach fragt, der bekommt fast immer eine Antwort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Spuk dauerte nur eine Viertelstunde. Doch selbst zehn Jahre später findet man noch Spuren dieses Wolkenbruchs. In den Dörfern zwischen Sievershausen und Wassel fahren noch immer ein paar zerbeulte alte Autos umher – mit Dellen auf dem Dach und der Motorhaube. Einige ziert sogar ein Aufkleber mit dem leicht ironischen Text: „Hagel 2013 – ich war dabei.“

Dächer wie „Schweizer Käse“

Die Hagelkörner zerschmetterten alles, was nicht dafür gemacht war. Zumindest wenn sie in der Größe eines Tennisballs vom Himmel herabstürzten: Windschutzscheiben zerplatzten, Dachziegel zerfetzten. Die Dächer sahen aus „wie Schweizer Käse“, so formulierte es der damalige Lehrter Stadtbrandmeister Jörg Posenauer. An der Kooperativen Gesamtschule in Sehnde zertrümmerte der Hagel ganze Dächer vollständig. Die damalige Leiterin der Schule, Helga Ackermann, und ihr Kollegium waren fassungslos – und mussten in Windeseile organisieren, dass der Unterricht nach den Ferien gewährleistet war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Löcher im Dach: Das Unwetter hatte die KGS in Sehnde stark getroffen. © Quelle: Insa Cathérine Hagemann (Archiv)

Der Hagelsturm habe sich angehört, als wäre ein Güterzug direkt nebenan vorbeigefahren, so beschrieben Betroffene den Lärm. In manchen Straßenzügen gab es kaum jemanden, der keinen Schaden beklagen konnte. In Wassel etwa wurden die Dächer von Scheunen zertrümmert. In Arpke, das von dem Hagel besonder stark betroffen war, filmten Anwohner die Szenerie. Zu sehen ist auf Videos etwa, wie Gartenmöbel zertrümmert wurden, die Hagelkörner beim Aufprall auf Trampoline meterhoch nach oben zurückgeschleudert wurden und wie die Ziegel in einem wahren Schwall von Scheunendächern krachen. In Hämelerwald, wo die Menschen an dem Hageltag gerade ihr Schützenfest feierten, flohen viele unter die Dächer von Fahrgeschäften oder Imbissbuden, um nicht getroffen zu werden.

https://www.youtube.com/watch?v=Hn_Te9urt1g&t=134s

Als die dunklen Wolken wieder verschwunden waren, schlug die Stunde der Zollstöcke, der Maßbänder, der Handflächen und der Füße. Alles, was nur irgendwie einen Größenvergleich zu dem hergab, was soeben in Massen vom Himmel gekracht war, musste herhalten. Es brauchte Beweise, Fotos am besten. Denn sonst glaubte einem das in ein paar Jahren niemand mehr. Manche vom Hagelsturm betroffene Menschen bewahrten noch lange Zeit einzelne besonders große Körner in Tiefkühltruhen auf.

Hagelkörner im Tiefkühlfach

Wie durch ein Wunder gab es an diesem Sonnabend nur wenig Verletzte. Zwölf Menschen ließen sich im Lehrter Klinikum wegen Platzwunden und Schnittverletzungen behandeln. Während die Unwetterfront in einem schmalen Band schräg über die östliche Region Hannover zog und den Hagel niederprasseln lies, war meist schon wenige Hundert Meter entfernt davon rein gar nichts zu merken. Während etwa im Süden der Kernstadt Lehrte noch enorme Schäden auftraten, blieb die Innenstadt von dem Unwetter verschont.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zerbeult und zerschmettert: Viele Autos mussten nach dem Hagelschauer in die Werkstatt. © Quelle: Insa Cathérine Hagemann (Archiv)

Die 15 Minuten Unwetter verursachten einen Schaden in Höhe von rund 90 Millionen Euro. Die VGH Versicherung sprach vom „größten Hagel-Ereignis ihrer Geschichte“. Die Summe sei vergleichbar gewesen mit der vom Orkan Kyrill im Jahr 2007.

Feine Ironie: Dieser alte Ford trägt die Erinnerung an den 27. Juli auf dem Heck. Sein Dach und die Motorhaube haben Dellen. © Quelle: Achim Gückel

Dachdecker und Kfz-Werkstätten schoben in den folgenden Wochen Überstunden. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagte ein Automechaniker an der Vahrenwalder Straße in Hannover. Dreimal so viele Aufträge wie üblich habe es kurz nach dem Hagelsturm gegeben.

HAZ