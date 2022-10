﻿Julia Willie Hamburg: Ihr Weg an die Macht in Niedersachsen

Klar reden, pragmatisch handeln: Julia Willie Hamburg hat in zehn Jahren eine steile Karriere in der niedersächsischen Landespolitik gemacht.

Hannover. Klein sah Julia Willie Hamburg aus, als sie im Februar 2013 neben Lothar Koch saß. Der damals 73-jährige Alterspräsident hatte die ehrenvolle Aufgabe, die konstituierende Sitzung des frisch gewählten Landtags zu eröffnen und er bekam dafür traditionsgemäß die beiden jüngsten Abgeordneten des Hauses an seine Seite gestellt: Mustafa Erkan aus Neustadt und die damals 26-jährige Julia Willie Hamburg, die er auch prompt nach ihrem Geburtsdatum fragte. „26. Juni 1986“, antwortete sie, woraufhin dem fast 50 Jahre älteren Koch ein „Oh, meine Güte“ entfuhr. Lacher im Parlament – der alte Mann und das Mädchen, wie putzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damals lächelte Hamburg die Situation einfach weg. Heute, knapp zehn Jahre später, ist sie mit 36 Jahren auf dem Sprung, Vize-Ministerpräsidentin zu werden. Eine steile Karriere, für die es damals schon Anzeichen gab, die aber alles andere als selbstverständlich war.

„Immer Rebellion, immer Sturm und Drang“

Den Grünen zumindest war damals schon klar, dass sie mit der Politikstudentin Hamburg ein echtes Talent in ihren Reihen hatten. Im Februar 2013 wählte die Partei die junge Mutter zur Landesvorsitzenden, neben dem bereits amtierenden Jan Haude. Sie überzeugte als rhetorisch begabte und zuweilen scharfzüngige Rednerin. „Sie kam aus der Grünen Jugend, da war immer Rebellion, immer Sturm und Drang“, erinnert sich ein Weggefährte von damals.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Sie bediente die Sehnsucht nach klaren linken Positionen“, erinnert sich Haude, der anders als Hamburg eher dem Realo-Lager zugerechnet wird. „Aber sie schafft es, das sehr authentisch mit einer pragmatischen Politik zu verbinden.“ Die Zusammenarbeit mit ihr sei sehr gut gewesen, sagt er heute.

Es sind Sätze, die man öfter hört, wenn man mit Hamburgs Wegbegleitern spricht: Sie arbeite sich akribisch in Themen ein, vertrete klare Positionen, sei aber keine Ideologin. Sie sei eine gute Netzwerkerin, die in der Lage sei, über das eigene politische Lager hinweg Verbindungen zu knüpfen. „Wie sie auf Menschen zugeht und Menschen wertschätzt, auch wenn diese nicht in allen Bereichen ihre Positionen teilen – das macht sie sehr gut“, sagt Haude.

Bundeshilfe für den Wahlkampf: Außenministerin Annalena Baerbock (links) unterstützte Julia Hamburgs Wahlkampf in Hannover. © Quelle: Nancy Heusel

Doch ihr Lebenslauf erhielt noch im Jahr 2013 einen Bruch. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes erlitt sie im September eine Herzkrankheit, die sie zwang, den Landesvorsitz der Grünen wieder abzugeben. Auch an eine Beendigung des Studiums der Politwissenschaften in Göttingen, das sie neben ihrer Belastung als Abgeordnete und Parteichefin wuppen wollte, war nicht mehr zu denken. Ein Einschnitt, den Hamburg heute ganz pragmatisch betrachtet. „Das sind die Dinge, die man im Leben nicht plant, die aber passieren und mit denen man umgehen muss“, schreibt sie auf ihrer Homepage.

Ein Jahr lang konnte Hamburg zudem ihr Mandat als Landtagsabgeordnete nicht ausüben. Das hatte politische Auswirkungen, denn die rot-grüne Koalition hatte damals nur eine Stimme Mehrheit. Damit die Krankheit diese hauchdünne Mehrheit nicht verzerrt, erklärte sich die FDP zum so genannten Pairing bereit: Bei allen Abstimmungen enthielt sich einer ihrer Abgeordneten.

Comeback nach Krankheit

Ein Akt der Fairness in einer sonst damals sehr aufgeheizten Politiklandschaft, der bei den Grünen hohe Wertschätzung erfuhr und zu einer nachhaltigen Verbundenheit führte. Als am vergangenen Sonntagabend immer klarer wurde, dass die FDP den Einzug in den Landtag nicht wieder schaffen würde, statteten Julia Hamburg und Mit-Spitzenkandidat Christian Meyer der Wahlparty der Liberalen einen Besuch ab. Ein Zeichen, das in der Bundespolitik und vielen anderen Bundesländern nur schwer vorstellbar wäre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele waren nicht sicher, ob sie damals wieder den Weg in die Spitzenpolitik finden würde. Doch Julia Hamburg arbeitete sich beharrlich wieder nach vorne. 2020 wurde sie Chefin der Landtagsfraktion, ein Jahr später Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Landtagswahl. Im Wahlkampf absolvierte sie ein ambitioniertes Programm an Veranstaltungen, Diskussionen, Terminen auf Marktplätzen und war sich auch nicht zu schade, von Tür zu Tür zu gehen, um sich der Wählerschaft vorzustellen. Menschen wertschätzen, auch wenn sie nicht zum eigenen Lager gehören – ihr Talent, mit den unterschiedlichsten Leuten sprechen zu können, kam ihr auch hier wieder zugute. Und die Arbeit hat sich gelohnt: Als erste Grüne überhaupt holte Hamburg in Hannover ein Direktmandat und kann sich jetzt auf die Koalitionsverhandlungen mit der SPD vorbereiten.

Verhandeln über die nächste Landesregierung: Julia Willie Hamburg und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) beim gemeinsamen Interview am Wahlabend. © Quelle: Katrin Kutter

Und nach deren Abschluss wird sie voraussichtlich Vize-Ministerpräsidentin – mit 36 Jahren. Damit ist sie übrigens nicht die jüngste, Philipp Rösler (FDP) stand kurz vor seinem 36. Geburtstag, als er dieses Amt im Februar 2009 übernahm. Aber Hamburg könnte auch in anderer Hinsicht Röslers Nachfolgerin werden – es wird spekuliert, dass sie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung übernimmt. Ihre Fähigkeit, über die Grenzen des eigenen politischen Lagers hinaus Vertrauen aufbauen zu können, wird sie dabei gebrauchen können.

Lesen Sie auch

Denn jedes Ministerium hat eine Geschichte, eine Struktur und Traditionen. Jedes Haus hat hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich bis ins Detail ihrer Fachbereiche auskennen, schon manche politische Grabenkämpfe begleitet haben und wissen, dass in fünf Jahren wieder Wahlen sind und der Chef oder die Chefin dann vielleicht wieder wechselt – sie aber bleiben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Applaus für dieses Ergebnis: Die Grünen feierten den Wahlabend im Alten Rathaus. Als klar ist, dass Julia Hamburg den Wahlbezirk Hannover-Mitte direkt holt, brandet Jubel auf. © Quelle: Katrin Kutter

Christian Meyer musste das feststellen, als er 2013 als erster Grüner mit dem Landwirtschaftsministerium ein durch und durch CDU-geprägtes Haus übernahm. Meyer galt bei den konservativen Landwirten – freundlich gesagt – als Feindbild. Der Holzmindener holte sich Vertraute in seinen Führungsstab, aber der Gegensatz zwischen dem Ministerium und seinem inneren Kreis wurde dadurch nur noch größer.

Auch im Wirtschaftsministerium kommt es mitunter auf den passenden Stallgeruch an. Das Haus ist lange Jahre von FDP-Ministern geprägt gewesen, Bernd Althusmann war bekanntermaßen CDU-Mann, hatte es aber im Haus teilweise schwerer als sein Vorgänger, Olaf Lies. Der Sozialdemokrat ist gelernter Ingenieur und konnte sich über Fachsimpeleien bei Ministeriumsmitarbeitern aber auch bei Unternehmern Respekt aufbauen. Für diese Kreise ist eine junge Frau, die man auf den ersten Blick eher in ein Politikwissenschaftsseminar als in eine Konzernzentrale einordnen würde, eine Herausforderung.

Diese Lücke zu überbrücken wird nicht ganz einfach sein. Bei den Grünen würde man Julia Willie Hamburg dieses Kunststück aber zutrauen.