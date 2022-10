﻿Vermisster Julian P.: Ein Bergretter erzählt vom Einsatz am Hochkalter

Seit fast vier Wochen ist Julian P. aus Lehrte am Hochkalter verschollen. Ein Bergretter berichtet von der dramatischen Suche nach dem 24-Jährigen – der Fall lässt ihm bis heute keine Ruhe.

Hannover/Ramsau. Der Schlüsselmoment in Sepp Thomaes Leben war der Tod eines Kameraden auf der Reiteralm. Thomae war beim Hochgebirgsjägerzug der Bundeswehr auf alpiner Übung, gerade mal Anfang 20: Als eine Schneekante am Bergkamm bricht, stürzt ein Kamerad vor seinen Augen in den Tod. Auch Sepp Thomaes Leben droht zu enden: Er hängt an der Kante der verfestigten Schneeablagerung. Im letzten Moment rettet ihm ein Kamerad das Leben. „Ohne diese Hilfe wäre ich tot“, sagt der heute 47-jährige gebürtige Ramsauer. Die Episode liegt mehr als ein Vierteljahrhundert zurück. „Sie war der Grund, warum ich zur Bergwacht ging.“

Thomae war Teil des Rettungsteams, das sich Mitte September auf die Suche nach dem 24-jährigen Julian P. aus Lehrte gemacht hat, der bei einer Bergtour am Hochkalter verunglückte und bis heute verschollen ist. Thomae sitzt auf einer Holzbank in der Einsatzzentrale der Ramsauer Bergwacht und sagt rückblickend: „Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand.“