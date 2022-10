﻿Warum junge Menschen in Hannover sich für die Alten- und Krankenpflege entscheiden

Hannover. Als Altenpflegerin Bettina Schneider ordentlich Schaum in der kleinen Handbadewanne anrührt, strahlt Rita Katzer. „Da freue ich mich schon drauf“, sagt die Seniorin. Schneider streicht Rita Katzer kreisend über den Handrücken, massiert dann im Wasser jeden einzelnen Finger der Heimbewohnerin.

„Das ist gut für die Durchblutung, ich habe dann mehr Kraft in den Händen“, erzählt die 82-Jährige. „Und gut für die Psyche“, schiebt sie nach. Rita Katzer hat viel durchgemacht. Zuerst eine Brustkrebserkrankung, die sie auch psychisch noch gut verkraftet hat. Doch dann starb ihr Sohn, und das war zu viel. „Das hängt mir immer noch doll nach“, sagt die alte Frau und kurz trüben sich ihre Augen.

Mit einer Depression kam Rita Katzer ins Wilkening Fachpflegeheim Laatzen, das auf Psychiatrie und Neurologie spezialisiert ist. Heute sind dort 15 Berufsschüler der BBS Springe zu Gast, die im nächsten Jahr ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann abschließen.

Und so steht Lea Steding dabei, hört zu und beobachtet es, als Bettina Schneider liebevoll Rita Katzers Hände wäscht. Wenn von Altenpflege öffentlich die Rede ist, geht es oft um Missstände, Überlastung, fehlendes Personal und Zeitmangel.

Pflege: Jeden Tag Menschen helfen

Lea Steding sieht ihren künftigen Beruf ganz anders. Die 19-Jährige hat ihre eigene Großmutter regelmäßig im Altenheim besucht, bei Sommerfesten und Spielen mitgemacht. Seit zwei Jahren macht sie nun selbst die duale Ausbildung in genau diesem Heim. „Es gefällt mir sehr, wie glücklich ich Menschen mit meiner Arbeit machen kann“, sagt die junge Frau. Die Ausbildung habe sich bereits jetzt gelohnt, auch wenn der Abschluss noch ein Jahr hin ist.

Wieder aktiv werden: Im Bewegungsraum spielt Altenpflegerin Celine Falk mit den Bewohnern. Pflege-Azubi Baris Uzun (Mitte) macht mit. © Quelle: Tim Schaarschmidt/HAZ

Im Pflegeheim Wilkening lässt sich vielleicht besonders gut beobachten, was alles möglich ist, denn in der psychiatrisch-neurologischen Facheinrichtung arbeiten durch einen besseren Personalschlüssel deutlich mehr Fachkräfte als in anderen Heimen. Für die Berufsschüler ist das neu, auch der Umgang mit psychisch kranken Menschen.

Knapp 200 Menschen jeden Alters leben in dem großen hellen Haus mit freundlichen Farben, viele werden dauerhaft hier bleiben. Manchmal hat ein Schlaganfall, eine Erkrankung wie Parkinson oder eine Persönlichkeitsstörung sie hergeführt.

Ziel: Selbstständigkeit erhalten

In einem offenen Aufenthaltsraum laufen auf großem Bildschirm gerade Nachrichten über den Krieg in der Ukraine. Mehrere Bewohner sehen zu. „Sie müssen wissen, was in der Welt passiert“, sagt Heimleiterin Ulrike Schneider. Denn Ziel sei es, ihre Selbstständigkeit soweit wie möglich zu erhalten. „Es gibt auch immer mal wieder Auszüge, weil Bewohner wieder allein, mit Partner oder in ambulanter Betreuung leben können“, berichtet Schneider.

Heimbewohner Björn Knütter erfüllt an der Infotafel gerade seine tägliche Arbeitsaufgabe. Er hängt Zettel mit den angebotenen Aktivitäten des Tages auf, ebenso Treffpunkt und Uhrzeit. „Auf so kurze Zeit ist meine Konzentration gut“, sagt der 46-Jährige, der es sichtlich liebt, etwas für die Gemeinschaft zu machen.

Täglicher Arbeitsauftrag: Heimbewohner Björn Knütter (rechts) gestaltet die Infotafel mit den Aktivitäten des Tages. Ergotherapeutin Melanie Cremers zeigt Berufsschüler Sascha Pessel dabei ihre Arbeit. © Quelle: Tim Schaarschmidt/HAZ

Ergotherapeutin Melanie Cremers steht ihm zur Seite, Berufsschüler Sascha Pessel verfolgt das Ganze. Der Infotafel ist jetzt zu entnehmen: Ein Besuch im Eiscafé ist geplant, die Keramikgruppe stellt Tassen her. Beim Spaziergang mit Therapiehündin Gina will Knütter später selbst mitgehen.

Aus dem Bewegungsraum ist lautes Lachen zu hören. Altenpflegerin Celine Falk spielt mit mehreren Bewohnern Ballwerfen, neben Bewegung und Koordination geht es um Konzentration aufs Zählen. Falk hat vorher mit aufmunternden Worten Sascha Luze beim Training unterstützt. Nach einer Hirnblutung ist der 42-Jährige auf den Rollstuhl angewiesen. Nun übt er an einem Spezial-Rollator wieder das Gehen.

„Die Schüler lernen im Kontakt mit den Profis wirklich was“, unterstreicht Kai Sperling, Berufsschullehrer für Pflege an der BBS Springe. Deshalb sind ihm und seinen Kollegen solche Kooperationen wie mit dem Pflegeheim Wilkening sehr wichtig. Heimleiterin Schneider bietet dort sogar Weiterbildungsabende zu Themen wie Depression.

Ausbildung zur Pflegefachkraft vereinheitlicht

Tägliches Training: Sascha Luze übt das Gehen, die Altenpflegerinnen Louisa Schneidereit (links) und Celine Falk unterstützen ihn. Pflege-Azubi Claudia Hamann begleitet sie bei der Arbeit. © Quelle: Tim Schaarschmidt/HAZ

Seit drei Jahren bereitet die generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft gleichermaßen auf die Arbeit in Pflegeheim, Krankenhaus oder Kinderkrankenhaus vor. Zum Lehrplan der Berufsschule gehören Einsätze in Pädiatrie, Geriatrie, Klinik und vier Wochen in der psychiatrischen Pflege. Praktische Erfahrungen machen die Azubis ansonsten vor allem in ihrem Ausbildungsbetrieb, der zu einer der Sparten gehört.

Die Schüler selbst schwärmen zum Ende des Hospitationstags von den guten Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bewohner. „Das ist hier wie eine kleine Stadt. Sie haben Auswahl, können Musik und Sport machen und ihre Freizeit gestalten“, sagt Tanja Shepherd, die bereits seit 25 Jahren als Pflegehelferin arbeitet.

Mit der Ausbildung will sie jetzt ihre Möglichkeiten erweitern, vom Pflegeberuf muss sie niemand mehr überzeugen. Etliche in der Klasse haben langjährige Erfahrung in der Pflege. „Ich bin verliebt in den Beruf“, sagt Braho Fotina, die sich in Italien um alte Menschen gekümmert hat. Weil ihre Qualifikation in Deutschland nicht zählt, holt sie jetzt die hiesige Ausbildung nach. „Die Arbeit mit Menschen ist jeden Tag etwas Besonderes. Das macht mich zufrieden.“

Und die Arbeitsüberlastung, wenn Kollegen ausfallen? „Das ist überall so, auch in anderen Berufen“, sagt Erika Süß. Natürlich sei es anstrengend, dann zwei Wochen durchzuarbeiten. „Aber mich motiviert, dass ich dann den Menschen und den Kollegen geholfen habe.“ Und schließlich gebe es für die Mehrarbeit Ausgleichstage. Erika Süß arbeitet in der ambulanten Krankenpflege. Ein sehr vertrautes Verhältnis entstehe dort zu den Klienten, erzählt sie. „Ich bin für sie wie eine Tochter.“