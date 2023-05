﻿Schützenfest, Handball-WM, Militärübung: Das ist in Hannover im Juni los

Rückreiseverkehr

Stau am Pfingstmontag: Sperrungen auf der Autobahn 2 zwischen Lehrte und Peine

Der Rückreiseverkehr am Pfingstmontag rollt. Aktuell ist die Autobahn 2 in Richtung Braunschweig zwischen Lehrte-Ost und Hämelerwald gesperrt und in der Gegenrichtung zwischen Peine und Hämelerwald. Ursache sind jeweils Unfälle.