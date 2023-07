﻿Unter schweren Jungs: Wie arbeiten Frauen mit gefährlichen Straftätern?

Sehnde. Die beiden Frauen schauen sich wissend an, bevor sie antworten: „Es gibt Geschichten hier, die würde sich kein Drehbuchautor trauen aufzuschreiben, weil sie so unrealistisch erscheinen“, sagt Ex-Schauspielerin Eveline Makrai. „Im Film werden Geschichten für die Unterhaltung konstruiert“, betont Freizeit-Regisseurin Jule Meiseberg. „Die Realität ist aber viel krasser als die Filme.“

Die beiden kennen Realität und Fiktion. Eveline Makrai arbeitet seit 2017 im Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD) der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde. In ihrem ersten Arbeitsleben spielte sie in vielen Krimis mit. Jule Meiseberg ist Psychologin der JVA, spielt schon seit jungen Jahren im Amateurtheater „Die kleine Bühne“ in der List und führt dort Regie.

Hilft Schauspieltalent im Umgang mit schweren Jungs?

Ist eine schauspielerische Tätigkeit hilfreich für den Umgang mit den schweren Jungs in der JVA? „Es kann helfen, wenn man geübt ist, in stressigen Situationen die Souveränität zu behalten“, sagt Meiseberg. Man könne im psychologischen Gruppenangebot „Basics wie Körperhaltung, Mimik, Stimme einbringen, das kommt auch gut an bei Gefangenen“, sagt Makrai.

„Blauäugigkeit oder blindes Vertrauen sind etwas, dass an diesem Arbeitsplatz sehr wohl gefährlich sein können“: Psychologin Jule Meiseberg weiß, dass sie sich auf ihr Kollegium verlassen kann. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Denn Psychologin Meiseberg und ihre fünf Kolleginnen bieten den Gefangenen unter anderem „biografisches Theater“ an. Da spielen zuhörende Gefangene das nach, was ein anderer über seine Straftat oder deren Vorgeschichte erzählt hat. „Es verändert sich etwas, wenn man die Tat gespiegelt bekommt. Man kann aus der Situation lernen.“ Mit solchen Angeboten sollen Problembewusstsein und Reflexionsfähigkeit gestärkt werden. Die Verurteilten sollen sich mit ihren Taten auseinandersetzen, ihre Empathie entdecken und andere Lösungsmöglichkeiten finden. Denn irgendwann geht es wieder raus. „Resozialisierung ist für mich der Grund, warum ich im Vollzug arbeite“, erklärt Jule Meiseberg.

Resozialisierung ist Herzensangelegenheit

Resozialisierung ist neben der Bestrafung Hauptziel des Vollzugs. Wer einmal im Knast ist, soll nicht wiederkommen. Das spiegelt nicht immer die Realität wider, wie die beiden Frauen wissen. Dazu kommt: „Das Niveau ist dolle gesunken“, erzählt Eveline Makrai mit ihrem niederbayerischen Dialekt. Der Niveauverlust habe mehrere Gründe. Aufgrund des Drogenkonsums wären manche Gefangene nicht in der Lage, gewisse Dinge aufzunehmen. „Manche haben sich einfach ihr Hirn mit Spice weggeballert.“ Spice, das sind synthetische Cannabinoide, die zum Teil die hundertfache Wirkung des natürlichen Cannabis haben. „Das wissen aber auch Nutzer oft nicht.“

„Es gibt Geschichten hier, die würde sich kein Drehbuchautor trauen aufzuschreiben, weil sie so unrealistisch erscheine“: Eveline Makrai (rechts) und Jule Meiseberg (links) arbeiten beide in der JVA Sehnde – und haben Theater-Erfahrunf. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Clankriminalität hat zugenommen“

Andere Gefangene wiederum wären für Resozialisierungsangebote gar nicht erst offen. Das gelte oft für verurteilte Straftäter aus dem Clan-Milieu, für die sich die Frage zwischen Entgegenkommen an Justiz und Loyalität zum Clan gar nicht erst stelle. „Wenn etwas angenommen wird, dann gezielt für gute Einträge in die Akten.“ Mit diesen Männern haben Makrai und Meiseberg immer öfter zu tun. „Die Clankriminalität hat zugenommen.“ Eveline Makrai ist eine, „die jedem auch eine dritte und vierte Chance gibt, aber manche wollen oder können einfach nicht“.

Hinter Beton: Die JVA Sehnde. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer nun denkt, die Frauen würden sowohl von den Clan-Kriminellen als auch anderen Strafgefangenen nicht erst ernst genommen, irrt. „Was zählt, ist die Uniform“, sagt Makrai. „Da sind viele gleich negativ eingestellt. Egal, ob Männer oder Frauen drin stecken, egal, wie freundlich und respektvoll man selbst ist.“ Für Jule Meiseberg, die keine Uniform trägt, ist es also zuweilen von Vorteil, „wenn ich nicht sichtbar für das Label JVA stehe“. Eine Abwertung aufgrund ihres Geschlechts habe sie nur ein Mal erlebt. „Das war ein Sexualstraftäter, der ohnehin ein grauenhaftes Frauenbild hatte“. Beide gehen eher davon aus, dass das Problem Sexismus „draußen“ eher eines wäre als in der JVA, die ja eben auch von einer Frau geleitet wird.

Kämpfe unter Gefangenen

Nicht ausschließen wollen die beiden, dass ihre Anwesenheit deeskalierend wirkt bei Streitigkeiten unter den Gefangenen. „Da geht es ja teilweise hoch her“, was auch kein Wunder sei. Ein jahrelanges Leben auf 8 Quadratmetern, eine Stunde Hofgang am Tag, Arbeit im JVA-eigenen Betrieb – hier werden übrigens in der Schlosserei begehrte Grills aus Metall und in der Tischlerei hochwertige Möbel für den Justizbereich hergestellt – schlauchen Körper und Seele. Auch wenn Meisebergs Abteilung psychologische Entlastung ab dem ersten Tag anbietet: Nichts kann Freiheit ersetzen.

Hafträume und Hofgang: Das Leben in Gefangenschaft ist wenig abwechslungsreich. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Dazu kommen ständige notwendige Kontrollen seitens der Vollzugsbeamten und -beamtinnen wie Eveline Makrai. Jeder Justizvollzugsbeamte in Sehnde ist rechnerisch und real für 44 Strafgefangene zuständig. „Mein Arbeitstag beginnt damit, dass ich jeden Morgen Leben, Vollzähligkeit und Unversehrtheit überprüfe“, erzählt Makrai. Die im übrigen fünf Sprachen spricht, auch ungarisch und rumänisch, was ihre Arbeit und die der Kollegen durchaus erleichtert.

Ihr Tagesablauf dreht sich vor allem um die Sicherheit: Ob die Post geholt wird, ob private Briefe bei bestimmten Gefangenen gelesen werden müssen, ob Anträge zu bearbeiten sind. „Die haben hier ja kein Handy, mit dem sie Fragen mal eben googlen können“, so Makrai. Also laufe alles über Anträge, die sie annehmen und bearbeiten müsse.

Kontrolle ist alles

Wenn Gefangene von einem Ort zum anderen gebracht werden, werden Metalldetektoren eingesetzt. Aber auch Hosentaschen müssten ausgestülpt werden. Außer Tabak (ohne Feuer) und notwendige Medikamente wie Asthmasprays dürfe nichts mitgenommen werden. Termine bei Ärzten in oder außerhalb des Gefängnisses, Besuche der Anwälte oder Familien, Gerichtsvorladungen müssen organisiert, begleitet und immer wieder kontrolliert und dokumentiert werden.

Ist die Arbeit gefährlich?

Ist der Job eigentlich gefährlich? „Eigentlich nur, wenn wir zum Beispiel die Zellen durchsuchen müssen und dabei auf Rasierklingen stoßen könnten“, sagt Eveline Makrai. „Ansonsten können wir uns im Kollegium hundertprozentig aufeinander verlassen.“ Ihre Kollegin Jule Meiseberg sieht es ähnlich: „Wir denken halt Sicherheit immer alle mit. Wir achten darauf, wie die Arbeit gestaltet sein sollte und muss, damit nichts passiert. Blauäugigkeit oder blindes Vertrauen sind etwas, dass an diesem Arbeitsplatz sehr wohl gefährlich sein können.“

