﻿Feuerwehreinsatz nach Üstra-Störung: Wie gefährlich sind Brände in Stadtbahntunneln?

Herr Rühle, Stadtbahntunnel sind eng, dunkel und bei Bränden wahrscheinlich stark verraucht. Wie gefährlich sind solche Einsätze für die Feuerwehrleute? Worauf muss besonders geachtet werden?

Es ist richtig, dass bei einem Brand im Tunnel mit einer starken Rauch- und auch Temperaturentwicklung zu rechnen ist. Das liegt daran, dass es ein geschlossener Baukörper ist. Hinzu kommt, dass die Wege zur Einsatzstelle im Tunnel sehr lang sein können. Das gilt auch für den Rückweg der Feuerwehrleute. Brandeinsätze bergen immer eine Vielzahl von Gefahren für unsere Einsatzkräfte.

Experte: Jörg Rühle ist Sprecher der Feuerwehr Hannover. © Quelle: Andreas Körlin (Archiv)

Lassen sich solche Einsätze üben? Und wie sehen solche Übungen aus?

Die Vorbereitung und Übung von Tunnelbrandszenarien erfolgt in mehreren Stufen. Einerseits trainieren die Feuerwehrleute regelmäßig den Umgang mit der besonderen Ausrüstung, die für solche Einsätze erforderlich ist. Außerdem wird das Einsatzkonzept für die Brandbekämpfung in unterirdischen Verkehrsanlagen regelmäßig geschult. Durch den engen Kontakt zur Üstra üben wir aber auch praktisch in den Stationen und Tunneln – wenn dort kein Fahrbetrieb herrscht. Das geschieht meist während Wartungs- oder Bauarbeiten. Dann können einzelne Teile des Einsatzkonzeptes geübt werden, zum Beispiel die Entrauchung einer U-Bahnstation oder auch das Zusammenspiel der Einsatzkräfte.

Bei den aktuellen Bränden war das zwar nicht nötig. Aber: Wie würde die Feuerwehr Menschen aus Stadtbahnen retten, die in den Tunneln sind? Und wie sähe eine Evakuierung von unterirdischen Stationen aus?

Aufgrund der beschriebenen Herausforderungen in der Tunnelbrandbekämpfung sieht das Einsatzkonzept der Feuerwehr für solche Fälle einen sehr hohen Kräfteeinsatz vor, um gegebenenfalls schnell Menschen retten zu können. Um Betroffene sicher durch verrauchte Bereich in das Freie bringen zu können, wird eine große Anzahl an sogenannten Brandfluchthauben mitgeführt. Diese Hauben werden über den Kopf von zu rettenden Personen gezogen und schützen diese vor giftigen Gasen. Parallel zu den beschriebenen Maßnahmen kommt der Entrauchung eine große Bedeutung zu, um möglichst schnell sichere Bereiche zu schaffen.

