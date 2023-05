Kabeldiebstahl sorgt am Hauptbahnhof Hannover für Verspätungen

Hannover/Bochum. Wer am Montagmorgen vom Hauptbahnhof in Richtung Berlin fahren wollte, musste mit deutlichen Verspätungen rechnen. Grund ist ein Kabeldiebstahl im Ruhrgebiet.

Nach Angaben der Bundespolizei hatten unbekannte Täter in der Nähe der S-Bahn-Station Ehrenfeld offenbar Kupferkabel stehlen wollen. Dabei haben sie auch Glasfaserkabel durchtrennt. Mit Folgen: Der Bochumer Hauptbahnhof konnte seit dem frühen Montagmorgen nicht mehr angefahren werden. „Da geht gar nichts“, so ein Bahnsprecher am Morgen.

Fernzüge aus Richtung Westen betroffen

Die Folgen für Hannover: Fernzüge der Deutschen Bahn aus Richtung Westen kommen verspätet an und fahren ebenso verspätet wieder ab. Wie zum Beispiel der ICE543, der planmäßig um 9.31 Uhr in Richtung Berlin-Ostbahnhof fahren soll. Er hat derzeit mindestens 15 Minuten Verspätung – so wie viele andere Fernzüge auch, die aus dem Ruhrgebiet kommen.

Wie lange die Störung anhält, konnte ein Bahnsprecher nicht sagen.