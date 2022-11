﻿Wenn die Standard-Therapie nicht mehr hilft: MHH entwickelt neue Wege im Kampf gegen Depressionen

Ein Forscherteam aus fünf deutschen Universitätskliniken will mit einem aus der Krebstherapie bewährten Ansatz die Behandlungsmöglichkeiten bei Depressionen erweitern: Sogenannte Biomarker.

Hannover. Mit einem aus der Krebstherapie bewährtem Ansatz will ein Forscherteam aus fünf deutschen Universitätskliniken die Behandlungsmöglichkeiten bei Depressionen erweitern. Sogenannte Biomarker - Blutwerte, die Aufschluss über Erkrankungen und Erkrankungsrisiken geben - sollen fortan individuell abgestimmte Behandlungskonzepte ermöglichen und so auch Betroffenen helfen, bei denen die Standardtherapien gegen Depression nicht wirken, teilte die an dem Projekt beteiligte Medizinische Hochschule Hannover (MHH) am Freitag mit. Es handele sich deutschlandweit um das bislang größte Forschungsvorhaben zur qualitativen Verbesserung der Depressionsbehandlung, hieß es.