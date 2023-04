﻿Messerundgang und Conti-Besuch: Das Programm von Kanzler Scholz am Montag in Hannover

Hannover. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Sonntag die Hannover Messe eröffnet. Doch an diesem Montag wird der SPD-Politiker schon wieder in der niedersächsischen Landeshauptstadt erwartet. Erste Station wird dabei am Morgen erneut die weltweit größte Industriemesse sein. Scholz startet um 9 Uhr den traditionellen Messerundgang.

Dabei wird er laut Kanzleramt gemeinsam mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo zunächst den indonesischen Pavillon eröffnen. Indonesien ist in diesem Jahr Partnerland der Messe. Anschließend besuchen sie eine Reihe indonesischer, deutscher und internationaler Aussteller.

Eröffnung des indonesischen Pavillons

Im Anschluss eröffnen der Bundeskanzler und Präsident Widodo gemeinsam den deutsch-indonesischen Business Summit. Ein Gespräch mit Unternehmern zum Thema Energiewende bildet den Abschluss des diesjährigen Besuchs der Hannover Messe. Im Mittelpunkt dürften dabei Lösungsansätze für Herausforderungen wie Klimaschutz und Energieversorgung stehen.

Ein Termin in der Stadt steht diesmal nicht im Terminkalender von Scholz. Bei seiner jüngsten Visite in Hannover hatte der SPD-Politiker unter anderem eine Bäckerei besucht.

Gespräch mit Mitarbeitern geplant

Der Kanzler-Tross wird nach dem Messebesuch zum Reifenhersteller Continental nach Stöcken fahren. Continental betreibt am Standort unter anderem sein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Reifen sowie ein Werk für die Runderneuerung von Lkw- und Bus-Reifen. Bei dem Besuch informiert sich Scholz laut Kanzleramt über die Produktionsprozesse und die vielfältigen Geschäftsbereiche des Unternehmens. Außerdem findet ein Gespräch mit Mitarbeitern statt.