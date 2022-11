﻿Karmarschstraße: Pflanzkübel blockieren Linksabbiegespur in die Schmiedestraße

Hannover. Wer von der Karmarschstraße links in die Schmiedestraße einbiegen will, hat jetzt Pflanzen vor der Nase. Die Stadt Hannover hat die Pflanzkübel bereits vor einigen Tagen auf die Abbiegespur gestellt. Das Linksabbiegen bleibe aber jederzeit möglich, betont eine Stadtsprecherin. Jedoch sei es so, dass aufgrund der Bauarbeiten in der Schmiedestraße und des beginnenden Weihnachtsmarktes nur wenige Fahrzeuge in die Schmiedestraße einbögen. Gleiches gelte für das Linksabbiegen von der Karmarschstraße in die Leinstraße. „Nach Weihnachten werden die bepflanzten Kübel wieder entfernt und die beiden Linksabbiegespuren wieder für den Verkehr freigegeben“, teilt die Sprecherin mit.

Derzeit laufen die Aufbauten für den Weihnachtsmarkt, der am 21. November beginnt. Während des Marktes bleibt die Schmiedestraße zwischen Marktkirche und Karmarschstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Lediglich Anlieger dürfen noch in diesen Abschnitt fahren. Das Parkhaus in der Schmiedestraße bleibt anfahrbar. Der Verkehr aus dem Parkhaus soll in Richtung Goethestraße abgeleitet werden. Dafür öffnet die Stadt eine Verbindung in Höhe Bratwurstglöckle.

Die Stadt lässt die Schmiedestraße umbauen. Sie soll breitere Gehwege, eine schmalere Fahrbahn und mehr Grün bekommen. Offen ist bisher, ob die Straße dauerhaft im Abschnitt zwischen Marktkirche und Karmarschstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt wird.