﻿Jetzt ist die närrische Zeit: In der „Verkleiderei“ gibts über 4000 Kostüme

Jetzt ist wieder Karneval! Wer noch ein Kostüm auf den letzten Drücker braucht, wird in der „Verkleiderei“ fündig: Im Fundus gibt es mehr als 4000 Kostüme, hier gibt es die besten Tipps und Trends.

Vielleicht aus der Zauberflöte entflogen: Stephanie Höll von der Verkleiderei in einem Vogelkostüm. Viele Verkleidungen sind einst für Opern- oder Theateraufführungen handgeschneidert worden.

Hannover. Für Erwachsene gibt es in der Nordstadt eine wahre Fundgrube an wunderschönen und einmaligen Kostümen zum Leihen: Die „Verkleiderei“ liegt etwas versteckt in einem Hinterhof hinter der Christuskirche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dort ist für alle, die einmal Cowboy, Dandy oder Flapper-Girl, Burlesque-Tänzerin, Clown, Paradiesvogel oder mehr sein wollen, ein wahres Paradies. Auf mehr als 120 Quadratmetern gibt es um die 4000 Kostüme. Viele von ihnen wurden einst in Oper- oder Theateraufführungen getragen, viele stammen aus dem ehemaligen Fundus des Hauses der Jugend oder vom Kostümverleih „Raub der Sabinerinnen“, der 2019 aufgegeben hat, andere Kleider sind Spenden.

Prunkvoll: Viele Hannoveraner haben sich auch für den Karneval in Köln ihr Outfit in dem Fundus in der Nordstadt besorgt. © Quelle: Verkeiderei

Außerdem sind in unzähligen Kisten Accessoires, Perücken, Hüte, Helme, Handschuhe, Federboas gesammelt. In Schränken stehen Schuhe, in Schubladen sind Gürtel, Taschen, Schwerter oder Kronen einsortiert. „Wer hier nichts findet, dem ist nicht zu helfen – oder er soll ins Kaufhaus gehen und dort etwas erwerben“, lacht Sabine Mech, eine der Frauen, die die „Verkleiderei“ betreiben: „Die Auswahl ist riesig – nur Massenware wie Disney- oder Superheldenkostüme führen wir nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele handgeschneiderte Unikate

Das Besondere an der „Verkleiderei“: Viele der Kostüme sind handgeschneiderte Unikate, manchmal kann man sogar noch innen am Etikett entdecken, für welches Theaterspiel das Kleidungsstück ursprünglich gedacht war. Auch finden sich Original-Kleider aus verschiedenen Mode-Epochen: „Immer wieder bekommen wir Spenden – wir habe hier Anziehsachen, die sind zum Teil 60 bis 70 Jahre alt“, schwärmt Sabine Mech. Ob Schlaghosen aus den 1970er, Charleston-Kleider aus den 1920er Jahren – in der „Verkleiderei“ gibt es wahre Schätze.

Ein Tipp: Am besten vorher grob überlegen, in welche Richtung das Kostüm gehen soll, sonst ist man von der Qual der Wahl schnell überfordert.

Trend Tierkostüme: „Tierisch ernst“ ist dieses Jahr ein beliebtes Motto. © Quelle: Verkleiderei

Dieses Jahr übrigens viel nachgefragt: Kostüme zum Motto „Tierisch ernst“, „Einmal Prinzessin sein“ und Dauerbrenner „Pirat“. „Die Menschen sind richtig froh, dass es wieder richtig Fasching gibt. Viele haben sich auch für den Kölner Karneval bei uns bedient“, sagt Sabine Mech mit Stolz. „Wir hatten dieses Jahr wirklich gut zu tun.“

Team arbeitet ehrenamtlich

Mit viel Herzblut wird die „Verkleiderei“ von Sabine Mech, zusammen mit Inge Schäkel und Stephanie Höll größtenteils ehrenamtlich geführt. Als die drei Frauen in der Corona-Zeit erfuhren, dass die diversen Kostümverleihe der Stadt aufgelöst werden sollten, haben sie sich zusammengetan, um diesen Schatz zu retten. Ein wichtiges Anliegen ist auch, dass der Verleih künftig weiterlebt, sie arbeiten an einem soliden zukunftsfähigen Konzept. „Es soll ihn ja auch in 40 Jahren noch geben“, hofft Sabine Mech.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kommissar im Verkleidungsparadies: Ganz unterschiedliche Kostüme gibt es in der „Verkleiderei“. © Quelle: Frank Wilde

Die drei Frauen beraten auch und helfen bei der Zusammenstellung von Outfits: „Es gibt Kunden, die wissen genau, was sie wollen und gehen zielsicher vor. Andere sind erstmal von der Menge überfordert. Dann schauen wir gemeinsam nach einem Outfit“, sagt Sabine Mech: „Manchmal fehlt nur ein Schleier oder ein Hut, damit das Kostüm plötzlich stimmig wird“, sagt Mech.

Lesen Sie auch

Nicht nur zu Fasching ist die Verkleiderei gefragt, auch ganze Theatergruppen, Schauspiel-AGs, private Mottopartys werden mit Kostümen und besonderen Outfits versorgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Manchmal fehlt nur das eine Accessoire, damit das Kostüm perfekt wirkt: Auch mit Hüten, Taschen, Schuhen, Gürteln und mehr kann die „Verkleiderei“ dienen. © Quelle: Frank Wilde