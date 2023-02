﻿Die Narren sind los – rund 1200 Karnevalisten ziehen durch Hannover

Hannover. Das kann echte Narren nicht erschüttern: Trotz regnerischem Wetter ist um 13.11 Uhr der 30. Karnevalsumszug vom Komitee Hannoverscher Karneval auf die rund 1,7 Kilometer lange Strecke durch Hannovers Innenstadt gegangen.

Der Karnevalszug trotzt dem Regen. © Quelle: Voigt

Beim Start an der Culemannstraße dabei: Regionspräsident Steffen Krach, Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay und Hannovers Erster Stadtrat Axel von der Ohe – zwar ohne Schirm, aber gut gelaunt: „Das Wetter hätte ein bisschen besser sein können, aber ich freue mich auf die gute Stimmung, wir trotzen dem Regen“, sagte Onay stellvertretend für das Trio. Er nimmt bereits das zweite Mal an dem Umzug teil. Sie führen gemeinsam mit Repräsentanten des niedersächsischen und hannoverschen Karnevals den Umzug an. Wegen Corona war die Veranstaltung in den beiden vorangegangenen Jahren ausgefallen.

Beim Start an der Culemannstraße dabei: Regionspräsident Steffen Krach, Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay und Hannovers Erster Stadtrat Axel von der Ohe. © Quelle: Voigt

Die rund 1200 Jecken kommen aus elf Vereinen des Komitees sowie einigen Gastvereinen. Zehn Festwagen und fünf Musik-und Spielmannszüge sind mit dabei.

Der Karnevalszug. © Quelle: Voigt

Ganz ohne Nebengeräusche kommt der Umzug allerdings nicht aus, nicht dabei sind wie im Vorfeld angekündigt die Lindener Narren, der größte und bekannteste Karnevalsverein Hannovers. Es hatte Streit gegeben um das Startgeld in Höhe von 600 Euro. Das Komitee hat nach eigenen Angaben wegen des Umzugs rund 11.000 Euro Ausgaben, die auf die teilnehmenden Vereine aus dem Komitee umgelegt werden. Die Lindener sind allerdings dort kein Mitglied und wollten detailliert aufgeschlüsselt haben, wie sich die Summe zusammen setzt. Das wiederum wollte das Präsidium des Komitees nicht liefern.

Zugparty für alle ab 14.30 Uhr im Brauhaus Ernst-August

Der Zug der Jecken geht von der Culemannstraße über die Karmarschstraße zum Platz der Weltausstellung, weiter über die Ständehausstraße und über den Kröpcke, dann über die Georgstraße bis in die Schmiedestraße. Er endet vor dem Brauhaus Ernst-August. Dort steigt dann die Zugparty, an der auch jeder Fan des Karnevals teilnehmen kann.