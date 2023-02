Es ist wieder Fastnacht! Eine wahre Fundgrube für die jüngsten Karnevalsgäste ist der Kostümverleih „Findus“ an der Deisterstraße. Welche Verkleidungen dieses Jahr Trend sind, erfährt man hier.

Hannover. Die Weste sitzt perfekt – aber hat der gestiefelte Kater nicht eigentlich Fell? Und einen Schwanz? Und eine rote und keine blaue Feder am Hut? Kritisch blickt Levi (5) in den Spiegel – der kleine Junge hat ganz genaue Vorstellungen von seinem Kostüm. Geduldig probiert er einen Anzug nach dem anderen an, sucht in den Kisten nach passenden Accessoires, zieht aus, zieht an – bis er das perfekte Outfit für sich in seiner Größe zusammengestellt hat. Da strahlt er bis zu beiden Ohren und ist so happy, dass er das Kostüm gar nicht mehr ausziehen will.