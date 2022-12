﻿Musikfan Karsten Seifert stellt Hunderte Konzertkarten für Show in Hannover zur Verfügung

Musik ist sein Leben: Karsten Seifert (57) liebt es, Konzerte zu besuchen, am liebsten Rockkonzerte. Über Jahre hat er Hunderte Eintrittskarten gesammelt, die aktuell Teil der Deko der GOP-Wintervarieté-Show „Changes“ in der Orangerie Herrenhausen sind. Uns hat Seifert erzählt, welche Band er am häufigsten gesehen hat und was er mit den Scorpions verbindet.

Hannover. Wenn man ihn nach seinem ersten Konzerterlebnis fragt, bekommt man zwei Antworten. Diese ist Karsten Seifert (57) die liebere: „Motörhead, 1981 in der Niedersachsenhalle. Sie waren mit ,No sleep ’til Christmas’ auf Tournee.“ Dann gibt es noch dieses Ereignis: „Ich habe die Puhdys gesehen, da war ich 13 Jahre alt“, erinnert sich Seifert. „Sie haben zu ihrer Hochphase in der Aula meiner Schule gespielt.“

Gut möglich, dass beide Begebenheiten erste Pflöcke eingeschlagen haben – Seifert arbeitet nicht nur im Musikbusiness, generell wäre ein Leben ohne Musik wäre für ihn nicht vorstellbar. Dabei hat der 57-Jährige nicht nur Hörerlebnisse gesammelt, sondern auch Konzertkarten. „Die waren damals Heiligtum.“ Hunderte Exemplare von Konzerten quer durch alle Genres hat er gesammelt, sie stammen von Veranstaltungen aus ganz Deutschland, Europa, Amerika.

Echte Schätzchen: Michael Jackson hat Karsten Seifert allerdings im Niedersachsenstadion gesehen. Mit Eintrittskarten der Berlinkonzerte wurden Journalisten in Hannover versorgt. © Quelle: Katrin Kutter

Der Mann mit dem Lockenkopf hat viele seiner Schätzchen in Kisten aufgehoben oder als Collagen gerahmt. Der Sammelleidenschaft wurde Mitte der 1990er-Jahre ein jähes Ende gesetzt: „Die Tickets wurden hässlich.“ Zu dem Zeitpunkt begannen oft schnöde und lieblose Systemkarten die schönen und liebevoll gestalteten zu ersetzen.

Eine ungewöhnliche Anfrage hat Seiferts private Sammlung nun für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht: Das GOP hat bei dem Pressesprecher von Hannover Concerts angefragt, ob die Veranstaltungsfirma für die aktuelle Show des Wintervarietés „Changes“ nicht alte Konzertplakate – vorzugsweise aus den 1980er-Jahren – in den Archiven aufbewahrt hat. Die Show dreht sich um genau diese Zeit. Was naheliegend erschien, war aber nichts – „es gibt keinen Fundus“, so Seifert. „Dann fiel mir aber meine Sammlung ein, und ich erzählte von meinen Postermappen und Collagen.“

Konzertreise nach England: 1987 posiert Karsten Seifert vor einem Plakat von Rockmusiker Little Steven. © Quelle: privat

Beim GOP war man angetan. Umgehend wurden die Einlasskarten vervielfältigt und das Foyer der Spielstätte, wie immer die Orangerie in Herrenhausen, damit quasi tapeziert. Ein kunterbunter Hingucker erwartet die Gäste somit schon, ehe sie die Show zu Gesicht bekommen. „Wir haben uns sehr über die private Spende gefreut und begeistern damit unsere Gäste“, sagt GOP-Direktorin Nadine Matzat (46). „Es ist schön zu sehen, wie sich die Kulturinstitutionen gegenseitig unterstützen, um tolle Erlebnisse zu schaffen.“

Karsten Seifert *26. März 1965 in Barsinghausen. Nach dem Abschluss am Schulzentrum Spalterhals macht er eine Ausbildung zum Speditionskaufmann. Seinen Zivildienst absolviert er im Kreiskinderheim Barsinghausen. Seifert spielt professionell Fußball, erst beim TSV Barsinghausen, dann in der A-Jugend beim TSV Kirchdorf. Über den Sport knüpft er Kontakte zum Journalismus, berichtet für die Deister-Leine-Zeitung über Konzerte – Probetermine sind Gigs von Halloween im Capitol. Er volontiert bei der Zeitung, arbeitet 18 Jahre lang bis 2006 dort. Im gleichen Jahr wechselt er in die Öffentlichkeitsarbeit von Veranstalter Hannover Concerts, dort ist er immer noch tätig. Seifert lebt mit seiner Frau Annika und Kurzhaarcollie Oskar in der List.

Uns hat Seifert in der Orangerie seine Highlights gezeigt, darunter viele Heavy-Metal-Tickets: „Ich würde sagen, ich bin schon sehr rockorientiert“, so Seifert lachend. Es finden sich Karten zu Konzerten von Michael Jackson († 50), David Bowie (†69), Rod Stewart (77), Nina Hagen (67), Guns n’ Roses, Gary Moore (†58), Metallica (hat Seifert etwa 50-mal gesehen!), Iggy Pop (75), außerdem zu Festivals mit Auftritten von Thin Lizzy, Black Sabbath und Marillion: „Das war eines der coolsten Festivals überhaupt“, erinnert sich der Mann aus der List an das Reading Festival in England, das er 1983 mit einem Arbeitskollegen besuchte. „Wir sind mit dem Zug nach Holland gefahren, mit der Fähre ging es weiter nach Harwich, von dort mit dem Zug über London zum Festivalgelände. Alles mit einem Zelt auf dem Rücken.“

Magische Momentaufnahme: Beim Konzert von Pearl Jam im Olympiastadion von Rom ist Karsten Seifert im Sommer 2018 auf einer riesigen Leinwand zu sehen. © Quelle: privat

Trips wie diese gehörten bald fest zu seinen jährlichen Aktionen. Seifert hörte gerne Bands wie Sound Garden und Alice in Chains, sein absoluter Liebling sind die Rocker von Pearl Jam. „Die Band habe ich am häufigsten live gesehen. 87-mal dürfte es wohl gewesen sein“, sagt er lachend. Aus den Trips an die Orte, wo Pearl Jam spielten, ist mittlerweile eine feste Gruppe aus vier Männern entstanden, die auf Konzerte der Amerikaner fährt. Die Truppe nennt sich Reisegruppe Bergmann, „benannt nach Oliver Bergmann, dem Gründer der Hamburger Agentur Oktober Promotion“. Die Herrschaften genießen dann nicht nur das Konzert („Die Band spielt nie dieselbe Setlist“), sondern verbinden ihren Trip mit einer Städtetour.

Durch seinen Job ganz nah dran an den Stars: Karsten Seifert trifft im Dezember 2018 anlässlich des 50-jähriges Bühnenjubiläums von Uli Jon Roth (links) Scorpions-Sänger Klaus Meine (rechts) backstage im Capitol. © Quelle: privat

Den Gitarristen Stone Gossard (56) hat Seifert kennengelernt, als der mit seiner anderen Band Brad in Hamburg auf Promotour war. „Er hatte Hunger, also sind wir essen gegangen“, erinnert sich Seifert. Gossard wollte etwas Landestypisches, „es gab Schnitzel mit Bratkartoffeln.“ Da kamen sie auf eine Band zu sprechen, die Seiferts musikalisches Leben sehr geprägt hat – die Scorpions. „Seit meiner frühesten Jugend begleiten sie mich.“ Der 57-Jährige erinnert sich genau, wie er im Jahrhundertwinter 1978/79 in die Passerelle zu seinem Lieblingsplattenladen gegangen ist („Damals roch es dort noch nach Kräuterbonbons“) und sich die Platte „Tokyo Tapes“ gekauft hat.

Alles – nur kein Techno mehr

Logisch, dass in der Orangerie einige Konzertkarten von den hannoverschen Stars wie Terry Hoax hängen. „Sie sind die wichtigste Band der Zeit als aus Hardrock Heavy Metal neu definiert wurde.“ Seiferts musikalischer Horizont ist mittlerweile erweitert, auch Gruppen wie Depeche Mode und The Cure ist er nicht abgeneigt, selbst bei Jazz hört er genauer hin. „Ich bin relativ offen für alles.“ Nur bei Techno muss er passen. Nach einer Elektroparty fand er sich mal 14 Tage im Krankenhaus wieder, Diagnose Tinnitus. „Das würde ich meinem Gehör nicht mehr antun.“

