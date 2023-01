﻿Was Hannovers Kartenlegerin Sylvie Kollin demnächst beim TV-Sender h1 macht

Im Radio war sie jahrelang bei unterschiedlichen Sendern zu hören, auf Veranstaltungen quer durch die Republik zu Gast: Nun kommt Sylvie Kollin (71) in die heimischen Wohnzimmer! Hannovers Kartenlegerin startet mit einer Sendung beim Bürgerfernsehen h1 durch. Uns hat sie erzählt, was es damit auf sich hat.

Hannover. Manchmal muss man nur ganz fest an seine Träume glauben – dann werden sie auch wahr. Bei Sylvie Kollin (71) scheint genau das bald zu passieren: Deutschlands berühmteste Kartenlegerin bekommt eine eigene Fernsehsendung – bei h1! Zu verdanken hat die Frau mit dem ewig feuerrotem Haar das neben ihrer Hartnäckigkeit auch diesem Mann: Andreas Garbe (49).

Der ist nämlich seit Juli vergangenen Jahres Geschäftsführer unseres lokalen Bürgerfernsehsenders h1 und ist sich sicher: „Das kann gut funktionieren.“ Funktioniert hat schon mal super, der Sendung den Namen „Koll-in“ zu geben. Ein Wortspiel aus dem Nachnamen der 71-Jährigen und dem Format der sogenannten „Call-in“-Sendungen, bei denen sich Zuschauerinnen und Zuschauer per Anruf dazu schalten können.

In der Regie: Sylvie Kollin und h1-Geschäftsführer Andreas Garbe verstehen sich gut. © Quelle: Rainer Dröse

Genau das wird in Kollins Sendung nämlich der Fall sein. „Ich werden aber keine Karten legen, wird sind ja nicht Astro-TV“, erklärt Kollin. „Ich will mit Menschen über Themen reden, die sie bewegen, zum Beispiel wie sie durch die Pandemie gekommen sind. Oder was ihnen jobmäßig Schlimmes widerfahren ist.“ Vielleicht, so sagt sie, können Anruferinnen und Anrufer mit ihrer Hilfe aus einem Kartenspiel eine Karte ziehen, „als Glückskarte“. So käme ihre Expertise als Kartenlegerin dann doch noch zum Einsatz.

Die Kartenlegerin, der die Promis vertrauen: Zuletzt hat Sylvie Kollin Schauspieler Johannes Hallervorden bei tv.Berlin die Zukunft prognostiziert. © Quelle: Screenshot/„Megy's Boulevard“/ tv.Berlin

Erfahrungen mit Vieraugengesprächen hat Kollin: In der Zeit von 1998 bis 2003 hat sie die „Sternstunden“ bei Radio ffn moderiert – „das war sehr erfolgreich“, erinnert sie sich. Den Schritt vor die Kamera hat sie auch schon hinter sich gebracht: Beim Internetsender tv.Berlin hat die Hannoveranerin zum Beispiel Schauspieler Johannes Hallervorden (24) kürzlich die Karten gelegt: „Er war sehr offen dafür, fand es spannend“, erinnert sich Kollin an die Begegnung mit dem Sohn von Schauspielstar Dieter Hallervorden (87). Ihre Prognose: „Die nächsten Jahre läuft es gut für ihn.“

Hat sich h1-Chef Garbe schon in die Karten gucken lassen? „Ich habe mir als Jugendlicher mal einen Satz Tarotkarten gekauft, hatte sonst aber immer eine große skeptische Distanz zu dem Thema“, gesteht der Mann mit dem Prachtbart. Als Journalist nachvollziehbar, zuletzt war der 49-Jährige fürs „heute journal“ des ZDF tätig. Von Kollins Kompetenz ist er beeindruckt: „Sie hat überraschend konkrete Aussagen getroffen.“

Ihre Aussagen zu sich selbst haben dem Medienmann womöglich auch imponiert. Wer Kollin kennt, weiß, wie resolut diese zierliche Person sein kann: „Schon zu Domians Zeiten habe ich behauptet, dass ich das besser und unterhaltsamer kann“, sagt sie über den berühmten Radio-Talker. So viel Enthusiasmus kann Garbe nur recht sein: „Wir sind froh, wenn Amateure zu uns kommen und sich einbringen. Wenn das hochverdiente Medienprofis tun, die auch schon bei Johannes B. Kerner und Sandra Maischberger gesessen haben, bringt das einen ganz anderen Glanz in unser Haus“, sagt er mit einem kleinen Augenzwinkern zur Personalie Kollin.

Wann genau „Koll-in“ startet, ist noch nicht ganz klar, wie lange die Sendung dauern soll, auch nicht – irgendwas zwischen eineinhalb, zwei Stunden. Was klar ist: Die Sendung soll live sein. Nicht ausgeschlossen, dass auch mal ein (prominenter) Gast ins Studio eingeladen wird. „Die Details klären wir noch“, so Garbe.

Zum dritten Mal beim Bürgerfernsehen h1 gemeinsam auf dem Sofa: Sylvie Kollin (links) zu Gast bei Moderatorin Anne-Kathrin Berger. © Quelle: privat

Zunächst ist Sylvie Kollin aber selbst als Gast auf dem h1-Sofa zu sehen – als Interviewpartnerin von Moderatorin Anne-Kathrin Berger. Am 5. Januar wird das Gespräch der beiden um 19.30 und um 21.30 Uhr ausgestrahlt. Wiederholungen laufen am 6. Januar (16 Uhr), am 8. Januar (21.30 Uhr) und am 9. Januar um 22.45 Uhr.