Gewinnen Sie Konzertkarten für Milow – und ein exklusives Treffen mit dem Sänger

Am 30. April spielt der belgische Popsänger Milow im Capitol auf und trifft direkt vor der Show vier Leser und Leserinnen in Hannover. Haben Sie Lust auf das Konzert und eine Begegnung mit dem belgischen Star? Hier finden Sie, wie Sie bei der Verlosaktion mitmachen können.

Hannover. Das Jahr 2007 markierte für den Singer-Songwriter ­Milow den Durchbruch in der internationalen Popmusik. Für Songs wie „You Don’t Know“ und „Ayo Technology“ wurde er weltweit gefeiert und war seitdem regelmäßig mit Touren unterwegs. Am Sonntag, 30. April, präsentiert Jonathan Vandenbroeck unter seinem Künstlernamen sein schon siebtes Album „Nice to meet you“ in Hannover.

Im Capitol spielt er ein Konzert mit vielen seiner Popsongs. Zweimal zwei Leser und Leserinnen können mit etwas Glück nicht nur kostenlos dabei sein. Sie können Milow auch direkt vor dem Konzert persönlich treffen, Fotos machen und sich Alben signieren lassen. Der Belgier spricht ein wenig Deutsch, aber vor allem Englisch. Die Teilnahme am Gewinnspiel in Kooperation mit Hannover Concerts ist bis einschließlich Donnerstag, 27. April 2023 unter dem Link https://aktion.haz.de/haznp/angebot/millowmeetandgreet möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!