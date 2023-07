﻿ Mängel am Karussell „Commander“: Warum gab der TÜV in Hannover grünes Licht für Fahrbetrieb?

Hannover. War es gefährlich, mit dem Karussell „Commander“ auf dem Schützenfest im Kreis zu sausen und Überschläge über Kopf zu erleben? Diese Frage steht im Raum, nachdem das Fahrgeschäft ein paar Tage nach Beginn des Fests auf Anweisung einer Bremer Behörde still gelegt wurde. Der Inhaber des Karussells, die Familie Hanstein, hat ihren Sitz in Bremen. Dort wurden bereits im Mai bei einer Routinekontrolle technische Mängel festgestellt, die der Betreiber beseitigen sollte. Die Stadt Hannover und der TÜV wussten von diesen Mängeln, als der „Commander“ auf dem Schützenplatz montiert wurde. Dennoch gab man den Fahrbetrieb frei.

Karussells wie der „Commander“, im Behördenjargon Fliegende Bauten genannt, werden vom TÜV regelmäßig überprüft, um die Betriebserlaubnis für ein weiteres Jahr zu verlängern. Funktioniert das Fahrgeschäft nicht einwandfrei, werden die Mängel in einem Prüfbericht beschrieben, und der Weiterbetrieb wird an Bedingungen geknüpft. Innerhalb einer bestimmten Frist muss der Betreiber die Schäden reparieren, ansonsten erlischt automatisch seine Betriebserlaubnis.

TÜV-Prüfer in Hannover wussten von Schäden

Im Falle des „Commander“ haben TÜV-Prüfer im Mai festgestellt, dass an den Gondeln nicht alles in Ordnung ist. Betreiber Hanstein bekam bis 30. Juni Zeit, die Mängel zu beheben. Das ist offenbar nicht geschehen.

Dicht gemacht: Behörden haben den "Commander" auf dem Schützenfest still gelegt. © Quelle: Andreas Schinkel

Am 30. Juni begann das Schützenfest, ein paar Tage zuvor baute Hanstein den „Commander“ auf dem Festplatz auf. Kontrolleure der Stadt und des TÜV überprüften routinemäßig das Karussell, eine sogenannte Gebrauchsabnahme. Auf die zuvor in Bremen festgestellten Mängel mussten die Kontrolleure aufmerksam werden, denn Prüfbericht und Betriebserlaubnis seien stets zusammengeheftet, heißt es jetzt vonseiten der Stadt Hannover. „Bei der Gebrauchsabnahme haben wir somit Kenntnis über die Bedingungen erlangt, jedoch keine Nachweise oder Informationen über die erfolgreiche Abstellung erhalten“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

Stadt: „Konnten keine Gefahr erkennen“

Das bedeutet: Stadt und TÜV wussten von den Beanstandungen der Bremer Kollegen, aber hatten keine Ahnung, ob der Betreiber die Schäden inzwischen repariert hatte. Zugleich konnten sie aus dem Prüfbericht erkennen, dass die Frist für die Beseitigung der Mängel abgelaufen war. Trotz dieser Unsicherheiten gaben sie grünes Licht für den „Commander“. „Der TÜV Nord hat sich die Mängel noch einmal angesehen und konnte aufgrund seiner Fachkenntnis – das Team bestand jeweils aus Maschinenbauingenieur und Elektroingenieur – keine Gefahr erkennen, welche gegen die Inbetriebnahme sprach“, sagt Dix. Bei Bedenken hätte man Kontakt zu den Bremer Behörden aufgenommen.

Wenige Tage später, am 5. Juli, ging dann alles sehr schnell. Die Bremer Genehmigungsstelle Fliegende Bauten ließ den „Commander“ stillegen, weil die „Mängel an den Gondeln nicht fristgerecht beseitigt wurden“, wie die Behörde mitteilt. Ein Routinevorgang? Oder bestand akute Gefahr? Was genau mit den Gondeln nicht stimmte, hat die Bremer Genehmigungsstelle trotz Nachfrage dieser Zeitung bisher nicht mitgeteilt.

Betreiber bestreitet alles

Beim „Commander“ sind Gondeln auf einer rotierenden Plattform angeordnet. Die Kabinen überschlagen sich bei der Drehbewegung. Betreiber Hanstein bestreitet sowohl die Eingriffe der Behörden als auch Schäden an den Gondeln. Er betont, dass er das Karussell eigenmächtig still gelegt habe, weil das Hauptkugellager beschädigt gewesen sei.

