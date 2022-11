﻿Gegen unkontrollierte Vermehrung: Gratis-Kastration für Streunerkatzen in Niedersachsen

In Niedersachsen kastrieren Tierärzte seit Montag, 7. November, bei der jährlichen Aktion wieder kostenlos Streunerkatzen. Dafür stellt das Land Niedersachsen 150.000 Euro zur Verfügung. Damit solle die unkontrollierte Vermehrung der herrenlosen Katzen eingedämmt werden.

Niedersachsen. Die jährliche Katzen-Kastrationsaktion hat am Montag, 7. November, wieder in Niedersachsen begonnen. Zwei Wochen lang kastrieren Tierärzte rund 2000 Streunerkatzen landesweit kostenlos bis Montag, 21. November. Mit der Aktion will das Land Niedersachsen zusammen mit der Tierärztekammer und der Unterstützung der Tierschutzorganisationen verhindern, dass sich verwilderte Hauskatzen unkontrolliert weiter ausbreiten. Die Tiere werden kastriert, gekennzeichnet und registriert. Die Kastrationsaktion fördert das Land mit 150.000 Euro. Es dürfen Tierschutzvereine, Tierheime und ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer von kontrollierten Futterstellen teilnehmen.

Über 13.000 Katzen und Kater in den vergangenen Jahren kastriert

In den Vorjahren sei das Projekt bereits erfolgreich gewesen: Von 2018 bis 2021 gab es fünf Aktionen, bei denen insgesamt 13.236 verwilderte männliche und weibliche Katzen kastriert, gekennzeichnet und in einem Haustierregister von Tasso e.V. oder dem deutschen Tierschutzbund registriert wurden. Abgesehen von den Landesmitteln wird die Aktion von insgesamt 55.000 Euro Spenden gefördert. Davon steuern der Deutsche Tierschutzbund und sein Landestierschutzverband Niedersachsen 20.000 Euro bei. An der diesjährigen Aktion beteiligen sich außerdem Findefix – das Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes e.V., Tierschutzorganisation und Haustierregister TASSO e. V., der Verband der niedersächsischen Tierschutzvereine VNT e.V. und der Bund gegen Missbrauch der Tiere (BMT e.V.).

Um noch mehr Streuner und Krankheiten zu vermeiden: Tierschützer und Ärzte starten wieder die landesweite Katzen-Kastrations-Aktion. © Quelle: dpa/Julian Stratenschulte (Archiv)

Ansteckung durch Streuner-Kontakt

Das Problem: Ausgesetzte und verloren gegangene Hauskatzen vermehren sich in Niedersachsen unkontrolliert. In der Regel bekommen sie zweimal jährlich bis zu sieben Junge, heißt es in der Mitteilung des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums weiter. Da die Katzen sich selbst überlassen sind, verwahrlosen sie, leiden an Hunger und sind von Krankheiten und Parasiten wie Magen-Darm-Würmern, Toxoplasmen sowie Milben und Flöhen geplagt. Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Katzenschnupfen, Katzenleukose und feline Anämie können sich ungehemmt ausbreiten - ohne Behandlung enden sie sogar tödlich. Eine weitere Gefahr: Die erkrankten Streuner können Freigänger-Hauskatzen anstecken.

Menge an kastrierten Katzen wird begrenzt

Bedingung für die Teilnahme: „Kastriert werden bei dieser Aktion nur herrenlose Streunerkatzen, die vorab bei der zuständigen Stadt oder Gemeinde als Fundtier gemeldet wurden“, sagt die Landesbeauftragte für Tierschutz, Michaela Dämmrich. Neu in diesem Jahr ist, dass die Menge an kastrierten Katzen pro Tierarztpraxis begrenzt wird. Pro Praxis dürfen am Tag maximal fünf Katzen und im ganzen Zeitraum 15 Katzen kastriert werden. Kastriert werden dürfen die Katzen frühestens im Alter von 16 Wochen.

Streunerkatzen können im November kostenlos kastriert werden. © Quelle: dpa/Julian Stratenschulte (Archiv)

Erst wenn sich die Tiere wieder vollständig von der Operation erholt haben, dürfen die Überbringer die Katzen nach einer Beobachtungszeit wieder am Entnahmeort freilassen. Dort werden die Katzen weiterhin beobachtet, gefüttert und bei Bedarf medizinisch versorgt. Ob eine Katze einen Besitzer hat, zeigt die Kennzeichnung und Registrierung mittels Mikrochip. „Insofern kann jeder Besitzer verhindern, dass seine Katze ungewollt im Rahmen der Aktion kastriert wird“, sagt Dämmrich.

Appell an Halter: Hauskatzen nicht unkastriert ins Freie lassen

„Durch die Aktion wird die unkontrollierte Vermehrung der herrenlosen Katzen und damit viel Leid und Elend der unversorgten Katzen verhindert“, sagt die Landesbeauftragte für Tierschutz. Dies funktioniere natürlich nur, wenn auch die Besitzerinnen und Besitzer von Katern ihre Vierbeiner nicht unkastriert ins Freie lassen würden. Wenn sie fortpflanzungsfähig sind, sollten die Tiere vor ihrem ersten Freigang unbedingt kastriert werden, um Streunerkatzen vor weiterem Nachwuchs zu schützen, sagt Dämmrich.

Katzenschutzverordnungen seien ein wichtiges Werkzeug, um eine weitere Vermehrung und Verelendung der Straßenkatzen erfolgreich zu verhindern. In Niedersachsen gibt es mindestens insgesamt dieser 180 Verordnungen, die nach aktuellem Stand in 486 Städten und Gemeinden gültig sind. „Alle anderen Kommunen fordern wir auf, sich an benachbarten Städten und Gemeinden zu orientieren, die bereits mit gutem Beispiel vorangehen“, appelliert Dieter Ruhnke, Vorsitzender des Landestierschutzverbandes Niedersachsen.