﻿Neuer Krimi von Heike Wolpert: Kater Socke ermittelt zum fünften Mal

Hannover. Dass Katzen eigenwillig sind, weiß man. Kater Socke aus Mittelfeld hat ebenfalls seinen eigenen Kopf. „Er ist kamerascheu“, erklärt Besitzerin Heike Wolpert (57), die selbst nur ganz wenige Aufnahmen von sich und ihrem Liebling hat. Dabei ist Socke seit Jahren ein Star mit großer Fangemeinde: Schon zum fünften Mal ermittelt sein Alter Ego in den Hannover-Krimis von Frauchen: „Katzenrausch und Katertausch“ erscheint am 9. August.

Vor 14 Jahren ist Wolpert der Kater zugelaufen. „Ich schätze, dass er 16 Jahre alt ist“, also auf jeden Fall im Rentenalter. Der literarische Socke wiederum steht in seinem neuesten Fall wieder vor besonderen Herausforderungen. Der Inhalt des Werks: Der berühmte Magier Hans Brandstetter gastiert in Hannover, nach einem Empfang stürzt eine Frau von einem Balkon. Es sind Drogen im Spiel, möglicherweise auch ein Schubser? Kommissar Peter Flott geht dem Fall nach, sein Kater ebenfalls. Denn der Magier hat auch dank seines schwarzen Katers Panterras Bühnenkarriere gemacht. Und Tier samt Betreuer sind nun verschwunden ...

Analytikerin bei der Bank

Der fünfte Socke-Krimi erscheint bei Gmeiner, der Verlag ist für seine regionale Ausrichtung bekannt. „Ich habe aber Leserinnen und Leser in ganz Deutschland“, berichtet Wolpert, die im Hauptberuf als Analytikerin bei der Nord/LB arbeitet. Fanpost komme auch aus Österreich, der Schweiz oder Luxemburg. Und aus deutlich weiter entfernten Ländern: „Eine Frau aus Kanada bat mich um ein signiertes Exemplar. Es ist das Katzenthema, das zieht.“

Scheues Wesen: Kater Socke ist Heiko Wolpert in Mittelfeld vor 14 Jahren zugelaufen. © Quelle: privat

Lokalkolorit ist der Autorin trotzdem wichtig: Magier Detlef „Desimo“ Simon kommt in der Handlung des aktuellen Krimis vor, Kabarettist Matthias Brodowy wird in einem fiktiven Zeitungsartikel zitiert. „Ich habe natürlich um Erlaubnis gebeten“, sagt Wolpert. Beide Künstler waren damit einverstanden, ein Teil des Romans zu werden. „Ich musste nur versichern, dass keiner der beiden der Mörder ist.“

Schreiben half über harte Zeit

Dass der fünfte Band der erfolgreichen Reihe (2015 erschien das Debüt) nun auf den Markt kommt, ist nicht selbstverständlich. „Ich hatte ein dreifaches Paket zu tragen“, erzählt die Autorin über die vergangenen Jahre. In der Corona-Zeit starben innerhalb kurzer Zeit erst ihre Eltern, dann erkrankte ihr Mann Peter an Krebs – und starb, kurz nachdem Wolpert den Essayband „Glücksmomente in Hannover“ herausgebracht hatte. „Da lag der Vertrag für den fünften Socke-Band auch schon auf dem Tisch. Ich wollte erst nicht, weil ich die Zeit mit Peter noch nutzen wollte. Aber er ermunterte mich zuzusagen.“

Das Schreiben half der 57-Jährigen, der in der harten Zeit ihre beste Freundin Anke zur Seite stand. „So konnte ich in eine andere Welt eintauchen.“ Das aktuelle Buch widmete sie ihrem verstorbenen Mann. Ihr ist klar, dass angesichts seines Alters bald auch der Abschied von Kater Socke ansteht: Das betagte Tier hat eine Niereninsuffizienz, muss täglich Tabletten nehmen. „Ich mache es ihm schön, er genießt jeden Tag“, sagt Wolpert, die sehr an dem Kater hängt.

Ende des Jahres geht sie in den vorgezogenen Ruhestand, verlässt die Welt der Zahlen. „Dann kann ich mich voll und ganz meinem Hobby widmen“, scherzt die Autorin. Zwischen dem vierten und fünften Band der Socke-Krimis lag wegen Corona und der persönlichen Krisen ein langer Zeitabstand. Das soll sich nicht wiederholen. „Die Idee für den sechsten Band habe ich schon!“

Fünfter Band: „Katzenrausch und Katertausch“ erscheint am 9. August. © Quelle: Verlag

„Katzenrausch und Katertausch“, Gmeiner-Verlag, 320 Seiten, 14 Euro. Am Dienstag, 8. August, ist Weltkatzentag – dann bietet Heike Wolpert in Cruses Buchhandlung (Hildesheimer Straße 75) ab 15 Uhr eine Signierstunde an. Die Premieren-Lesung für den fünften Band ist am 17. September ab 11.30 Uhr mit einem „Katerfrühstück“ im Nachbarschaftstreff Mittelfeld (Am Mittelfelde 4).

