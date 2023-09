﻿Katholische Ghanaer feiern ein Freudenfest in der Kirche St. Franziskus

Hannover/Vahrenheide. Für die ghanaische Gemeinschaft in Hannover gab es Anlass zum Feiern: Seit zehn Jahren besteht sie mittlerweile und ist die Einzige im gesamten Bistum. Zur Feier dieses Jubiläums kamen auch Abordnungen aus verschiedenen anderen deutschen Städten in die St.-Franziskus-Kirche an der Dresdener Straße. Gastdelegationen von Gläubigen aus Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln, Düsseldorf und Saarbrücken ließen es sich nicht nehmen, dem feierlichen Gottesdienst beizuwohnen. Begleitet wurden sie von sechs hierzulande tätigen ghanaischen Priestern, außerdem war eigens der Bischof Joseph Osei-Bonsu von der Diözese Konan Go-Mampong zur Feier aus Ghana angereist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bunter und fröhlicher Gottesdienst

Zu den Feierlichkeiten gehörte auch die passende Kleidung. Diese fiel sehr farbenprächtig aus, da die verschiedenen Gemeinschaften jeweils eine speziell für die Gottesdienste geschneiderte Festtracht tragen. In Hannover ist diese beispielsweise dunkelgrün mit dem Emblem des Heiligen Franziskus. Die besondere Atmosphäre dieser Feiern fasst die Schilderung eines katholischen Ghanaers zusammen: „Bei uns in Afrika muss die Messe immer fröhlich sein. Es geht doch um den Sieg über den Tod, die Auferstehung!“ Das Motiv der Verehrung des Todes Jesu am Kreuz steht dabei mehr im Mittelpunkt als in traditionellen deutschen Gottesdiensten. Und auch Rhythmus, Bewegung und Tanz sind ein elementarer Bestandteil der ghanaischen christlichen Feiern.

Die ghanaische Gemeinschaft in Hannover: Bischof Joseph Osei-Bonsu von der Diözese Konan Go-Mampong bei der Predigt. © Quelle: Tillo Nestmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeinsam den Glauben feiern

Vor mehr als einem Jahrzehnt ist die ghanaische Gemeinschaft in der St.-Franziskus-Kirche entstanden. Ins Leben gerufen wurde sie damals hauptsächlich von dem Pfarrer Arnold Richter und drei ghanaischen Frauen: Mary Rosin, Precious Gyimah sowie der jetzigen Chorleiterin Diana Frimpong. Die Gläubigen dort gehören überwiegend dem Stamm der Aschanti an, dem größten Stamm des westafrikanischen Landes. Einen festen Priester gibt es momentan nicht, weshalb manchmal sonntags keine Messe, sondern nur ein von Laien geleiteter Wortgottesdienst gefeiert werden kann. Bischof Joseph Osei-Bonsu erklärte, er habe angeboten, einen Priester ins Bistum Hildesheim zu entsenden, habe aber noch keine Antwort erhalten. Die Gemeinschaft unterhält jedoch Beziehungen zu anderen ghanaischen Priestern in Deutschland, die abwechselnd zur Feier der Heiligen Messe nach Hannover kommen.

HAZ