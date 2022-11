﻿Die Ausverkaufhäuser: Wie steht es um die Galeria-Filialen in Hannover?

Das Ende des käuflichen Glücks: Ein Drittel von Galeria Kaufhof wird abgewickelt. Das Haus an der Marktkirche schließt, das am Bahnhof soll – vorerst – weiterbestehen. Aber haben Warenhäuser überhaupt noch eine Chance? Beobachtungen in einem sterbenden Geschäftszweig.

Im Strudel: Galeria Karstadt Kaufhof will mindestens ein Drittel seiner Standorte schließen. Die Filiale am Ernst-August-Platz ist angeblich vorerst nicht gefährdet.

Hannover. Es war ein Ereignis. Jedesmal. Am Freitag oder am Sonnabend oder manchmal an freien Nachmittagen unter der Woche machten sich Papa und Mama und ihre Kinder auf in die Stadt. Und dann ging es natürlich auch in andere Geschäfte und vielleicht sogar noch ins Café, zum krönenden Abschluss. Aber vor allem ging es ins Warenhaus. Horten. Karstadt. Hertie. Kaufhof. Und wie sie alle hießen. Dieses Fülle. Dieses Glitzern überall. Strahlende Augen, offene Münder. Etagenweise Träume und Verheißungen und die Illusion käuflichen Glücks. Über Jahrzehnte.

Das war damals, als man noch „Bummeln“ statt „Shoppen“ sagte. Jetzt schaut man in der vierten Etage des Kaufhofs an der Marktkirche auf leere Regale, leere Kleiderständer, Transportkisten auf Rädern. Papier- und Plastikschnipsel liegen auf dem Boden, es kommt nicht mehr drauf an. Ein Teil der Rolltreppen ist gesperrt, offiziell aus Klimaschutzgründen, aber das glaubt sowieso niemand.

„Alles muss raus“

In den anderen Etagen dominiert das kreischende Rot der Sonderangebotsschilder: 20 Prozent minus, 25 Prozent, 50 Prozent. „Alles muss raus“, steht an den Wänden. Zwischen den Kunden laufen Handwerker herum, demontieren Teile der Einrichtung. Im Erdgeschoss kann man ausrangierte nackte Schaufensterpuppentorsi erstehen, 25 Euro pro Stück.

Das ist das Ende des käuflichen Glücks. Bis zum 31. Januar 2023, dem offiziellen Schließungsdatum der Galeria-Kaufhof-Dependance an der Marktkirche, wird es sich noch hinziehen, aber aufhalten lässt es sich nicht mehr. Auf den Schildern im Haus steht, dass nur diese Filiale geschlossen werde. Doch es wirkt völlig anders, weil der ganze Konzern Galeria Karstadt Kaufhof – schon der Name erzählt ja von nichts anderem als Zusammenlegung und Schrumpfung und Es-war-einmal – erneut in Schieflage geraten ist.

Abbruch? Ganz so schlimm sieht es noch nicht aus: Baustelle vor Galeria Kaufhof an der Marktkirche. © Quelle: Christian Behrens

Also steht in der Zeitung, was in solchen Fällen immer in der Zeitung steht: Personalabbau, Sparprogramme, Standortschließungen, mindestens ein Drittel aller Häuser. Und die Parolen vom Management, danach solle es wieder aufwärts gehen. In der Galeria an der Marktkirche aber hat man den Eindruck, dass hier nicht einfach nur eine Filiale dichtgemacht wird. Hier kann man zugucken, wie ein Konzern kaputtgeht. Wie ein Geschäftsmodell an sein Limit gekommen ist. Wie die Zukunft der Beschäftigten sich in Luft auflöst. Wie eine Epoche endet.

Und zu Fuß acht Minuten entfernt, im Kaufhof am Ernst-August-Platz, der bis auf Weiteres nicht geschlossen werden soll, kann man sich anschauen, wie es so weit kommen konnte. Fünf Stockwerke, haufenweise Waren, kaum Menschen. „Das ist so traurig hier“, sagt Kundin Marly Rakebrandt. „Man hat das Gefühl, das Haus stirbt.“

Kaufhäuser gibt’s seit 1852

Zu leben begannen Häuser wie die hannoverschen Kaufhöfe erstmals im Jahre 1852, als ein Mann namens Aristide Boucicaut das Verkaufskonzept in seinem Stoff- und Kurzwarenladen in Paris radikal änderte. Zuvor wurde bei Waren aller Art gefeilscht, was das Zeug hielt, und je höher der gesellschaftliche Stand der Kundin oder des Kunden war, um so höher hatte das Einstiegsgebot zu sein. Boucicaut verordnete Festpreise, die aber günstig waren, wofür er seine Gewinnspanne herabsetzte. Zugleich verlangte er sofortige Barzahlung, führte aber auch das Recht auf Umtausch ein.

Der Laden wurde förmlich überrannt. Was Boucicault durch knappe Kalkulation eingebüßt hatte, machte er durch Masse mehr als wett. 1869 begann er mit dem Bau des Warenhauses Au Bon Marché (sinngemäß: „Der gute Markt“), in dem es Dinge des täglichen Bedarfs, Mode, Parfüm, Möbel und mehr gab.

Sind seltener geworden: Kunden am Eingang von Galeria Kaufhof am Ernst-August-Platz. © Quelle: Christian Behrens

Von Paris aus zog das Kaufhauskonzept dann um die Welt und machte bei einem Tuchgeschäft in Wismar Halt, das einem gewissen Rudolph Karstadt gehörte. In kürzerer Zeit eröffnete Karstadt 24 Kaufhäuser in Norddeutschland, sein Prunkstück war 1912 das erste Großstadt-Warenhaus mit 10.000 Quadratmetern in der Hamburger Mönckebergstraße.

Hannover, Ernst-August-Platz. Claudia Scorna, vor einiger Zeit aus Hildesheim nach Hannover gezogen, verlässt den Kaufhof. Ihr gefällt das Geschäft, zweimal die Woche ungefähr komme sie her, kaufe Pralinen, Karten, was man so brauche, sagt sie. Sie weist mit dem Kopf zum Bahnhofsstraßenschaufenster und seinem beweglichen Steiff-Tier-Zoo hinüber: „Ich mag die Weihnachtsdekoration.“

„Ich mag die Weihnachtsdekoration“: Kaufhof-Kundin Claudia Scorna. © Quelle: Bert Strebe

Claudia Scorna ist eine junge Frau und eine Kaufhof-Freundin, und sie ist eine Ausnahme. Aus den deutschen Warenhäusern, die Kriege und Inflationen überstanden haben und mit kreischenden Winterschlussverkaufskunden und brechend vollen Gängen zum Wirtschaftswundersymbol wurden, sind Häuser geworden, in denen nur noch wenige und vor allem alte Menschen durch die Etagen tappen.

Ihre Haare sind grau bis weiß, ihre Klamotten sind grau bis beigefarben. In den Unterwäscheabteilungen räkeln sich leichtbekleidete 20-Jährige auf den Plakaten, aber an den Wühltischen steht niemand, der sich mit ihnen auch nur entfernt vergleichen wollen würde. Eine Mitarbeiterin, die um Gottes Willen ihren Namen nicht nennen möchte, sagt draußen beim Rauchen, der Kaufhof hätte vielleicht mal sein Markenkonzept überdenken müssen.

„Heute billiger“: Blick von außen ins Erdgeschoss des Kaufhofs an der Marktkirche. © Quelle: Christian Behrens

Kunden, Konzepte, Warenpräsentation – fotografieren darf man das in den Häusern nicht: Galeria Karstadt Kaufhof hat die Bitte der Zeitung um eine Fotografiererlaubnis abschlägig beschieden. Offenheit scheint nicht die Stärke des Unternehmens zu sein.

Flexibilität vielleicht auch nicht. Als das Internet eröffnet wurde, hat die Konzernleitung getan, was viele Firmen getan haben: abgewartet. Als Kunden wegblieben, hat sie getan, was ebenfalls viele Firmen getan haben: Warenbestand und Personal reduziert. Mit der Folge, dass man – wie ein anonym bleiben wollender Kunde am Kaufhof-Ausgang Schillerstraße erzählt – niemanden mehr fand, der einen beraten konnte. Und wenn man jemanden fand, war er oder sie überlastet.

Am 31. Januar ist Schluss: Galeria Kaufhof an der Marktkirche wird geschlossen. © Quelle: Christian Behrens

Die Beratung beschränkte sich natürlich auf das, was noch im Angebot und was vorzugsweise billig zu beschaffen war. Im Bereich für Herrenanzüge beispielsweise sind das einfallslose Versicherungsvertretermodelle mit 65 Prozent Polyesteranteil, die heutzutage nicht mal mehr Versicherungsvertreter kaufen. Also blieben noch mehr Kunden weg. „Ein Teufelskreis“, sagt der Mann am Ausgang Schillerstraße.

Ein anderer Herr beklagt das mit dem Markenhype entstandene Shop-im-Shop-Konzept. Hosen finde seine Frau nun nicht mehr an einer Stelle, sie müsse an verschiedenen suchen, und dann lasse sie es lieber. Fachleute halten sowieso nichts mehr davon – das Angebot ist zu eingeschränkt im Kaufhaus. Wer Marken will, geht gleich in deren eigene Geschäfte.

Im Warenhaus gibt es nicht mehr alles

Das Warenhaus behauptete durch seine schiere Existenz, alles anzubieten, was es gab. Seit die Leute im Internet einkaufen können, wissen sie, dass das nicht stimmt. Eine Frau Mitte 30 erzählt, sie habe mal Striplac gesucht und sei dafür eigens in den Kaufhof Ernst-August-Platz gefahren. Striplac ist nichts Anzügliches, sondern ein Nagellack, den man nach Benutzung am Stück abziehen kann. Gab’s nicht im Bahnhofs-Kaufhof. Sie ging zu Galeria Kaufhof Marktkirche. Gab’s da auch nicht. Seitdem geht sie nicht mehr in die Stadt, sondern nimmt zu Hause die Pakete von Amazon entgegen.

Könnte Kaufhof mit Amazon konkurrieren? Ein Großvater wollte neulich einen Fußball und eine Lego-Figur für seinen Enkel kaufen. Beides war nicht vorrätig bei Kaufhof, der Verkäufer riet zum Online-Ordern und Abholung im Geschäft. „Vielen Dank für Ihre Bestellung“, schrieb Galeria Kaufhof unverzüglich per Mail – aber das blieb das einzig Unverzügliche. Zwei Tage kam nichts, am dritten Tag kam die Mitteilung, die Lieferung verzögere sich. Am vierten Tag kam die Rechnung. Nach fünf Tagen war eines der Teile eingetroffen, es hieß, man dürfe es schon mal abholen. Amazon hätte in der Zeit dreimal geliefert.

Wünscht sich einen runden Tisch für Kaufhof-Kunden: Marly Rakebrandt. © Quelle: Bert Strebe

Neue Konzepte, um auf den Kundenschwund zu reagieren? Hätte das Unternehmen nicht nur vom Profit, sondern von der sich ausdünnenden Käuferschar her denken können? Die Firma Sofaloft in der Südstadt verkauft nicht nur Möbel, sondern bietet Ausstellungen und Kinoabende an. Geht das in der Innenstadt nicht? Man könnte sich auch ein Ausprobierareal in der Spielwarenabteilung vorstellen, samt Kinderbetreuung für einkaufsgestresste Eltern, steht doch in der fraglichen Etage ein Schild, das behauptet, hier handele es um „Euer größtes Spielzimmer“.

Pustekuchen. Ein spartanisches Spielzeugauto mit drehbarem Lenkrad und Tröteknopf ist alles, an dem Kinder sich austoben können. An zwei überdimensionalen Figuren aus einem Videospiel steht sogar ausdrücklich der Hinweis „Bitte nicht berühren“. Das Warenhaus hat offenbar kein Interesse mehr an leuchtenden Kinderaugen, sondern nur am Geld der Eltern.

„Nostalgie ist kein Konzept“

Kundin Marly Rakebrandt schlägt, als sie das Geschäft verlässt, einen runden Tisch mit Kundinnen und Kunden vor, bei dem Kaufhof mal fragen könnte, was sich die Leute wünschten. Die Chancen dafür stehen vermutlich nicht gut, das ohnehin öfter wechselnde Personal an der Spitze des Konzerns ist mit anderem beschäftigt. Im Erdgeschoss der Bahnhofs-Galeria stehen derweil ganze Pyramiden von Schokoladenweihnachtsmännern und warten auf ihre Käufer. Die Fülle wird noch immer simuliert.

„Nostalgie“, schrieb die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ über Galeria Kaufhof, „ ist ein Gefühl, kein Geschäftskonzept“.